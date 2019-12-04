大聯大收購文曄30%股權延長50天　重申動機：善意、雙贏、投資

▲文曄科技董事長鄭文宗控告大聯大公開收購涉嫌違反銀行法及證交法等罪。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商大聯大無預警收購競爭對手文曄股票超過20天，今（4）日宣布，為了消弭外界對於此收購案可能產生壟斷的疑慮，大聯大要向公平會申請無須申報的認定，因而延長收購期限，從原本的12月12日，延至明年1月30日，延長50天。未來持股30%達成，將會獨立行使股東權。

大聯大財務長袁興文重申，收購文曄是出於善意，目的是財務投資；同時也出於雙贏考量，文曄股價回升、大聯大獲利，兩邊各蒙其利。

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大聯大自上月11月13日宣布開始收購文曄30%股權後，截至今日為止，僅收購5%，為29,516,800股，已達到最低收購數量，接下來將延長收購期間，以每股現金45.8元繼續收購文曄股票。

大聯大表示，為了消彌外界對於大聯大為事先申報就收購的疑慮，決定將函請公平員會釋疑，並將公平員會認定本件交易無須申報，增列為本件公開收購之成就條件，同時延長公開收購期間至109年1月30日。

袁興文表示，大聯大對文曄的經營權完全沒有想法；至於員工，他認為文曄確實是個優秀強悍的團隊，是尊敬的同業，如果去改變這樣優秀的團隊，是非常不智的，團隊是重要資產。

袁興文表示，將來收購目標達成後，會認列對方公司20%的獲利，估計將會提高大聯大10%的獲利貢獻，讓大聯大股東也有感。

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