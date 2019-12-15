　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

治百病的「神奇水」其實是地下水+鹽巴！　安徽商捲款26億落跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼神奇水治百病。（圖／翻攝自搜狐）

▲「SSG生命能量水」號稱可以治百病。（圖／翻攝自《央視新聞》

實習記者施怡妏／綜合報導

號稱連續喝七天就可以治百病，還可以強身體健，甚至連被硫酸燒傷的臉都可以治療的「神奇水」，你相信嗎？這是大陸新的詐騙手法，短短不到兩年的時間內，已有超過6萬人上當，銷售總金額高達人民幣6億元（約新台幣26億元）。

根據《央視新聞》報導，神奇水叫作「SSG生命能量水」，據說是被地殼運動封存起來的遠古海洋水，當地人稱為「神水」。可以逆轉衰老、嚴長壽命還可以解決任何疑難雜症，也得到許多中美權威機構的認可。

供應神奇水的公司註冊地在安徽合肥，而負責人和主管早已捲款落跑，剩下的9位高層主管以及團隊的負責人都被警方採取刑事強制措施。空蕩蕩的公司，原本的招牌已經被拆除了，牆上的貼紙也都被撕掉，但隱約還可以看到產品標語，「給我七天時間，還您青春二十年」。

▲▼神奇水治百病。（圖／翻攝自搜狐）

▲報告書指出，「神奇水其實是地下水+鹽」。（圖／翻攝自《央視新聞》

▲▼神奇水治百病。（圖／翻攝自央視新聞）

▲公司內的牆上還隱約可以看到產品的宣傳標語。（圖／翻攝自《央視新聞》

在公司內可以看到「神奇水」被擺放在牆邊，地上還有一些結晶物體，地板也特別的濕。中國地質學院觀測站專家指出，「神奇水其實就是鉀含量高的地下水源，就只是鹽加水。」在廣告中，患者能夠在漂浮艙浮起來，不是因為神奇水的厲害，只是因為水的密度比較大。

合肥公安部門提供的資料顯示，這間公司通過網路拉人頭進行銷售，按照國家標準，產品是不合格的。從銷售組織的脈絡圖中發現，每一層都在發展下線，在短短兩年的時間內，總參與人數超過六萬人。

警方調查結果顯示，這款神奇能量水，未經過任何食品、藥品相關單位的認可，屬於典型的「三無產品」。許多參與者表示，購買的原因是為了獲得虛擬幣，也就是這家公司發行的金元。買得越多，獲得金元的比例就越高。

購買人民幣1.5萬元的神奇水，可以得到60%的回饋，價值等同人民幣9千元的金元；購買人民幣12萬元的神奇水，就可以回饋80%金元。若一枚金元漲價到人民幣1萬元，就可以獲利人民幣3,200萬元（約新台幣1.3億元），不少人看上高額的回饋投入買賣，最後卻落得家財散盡。

ET快訊
謝和弦塗鴉後秀戰果！臉書再PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔
陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔凹！航空公司誇張3回應「絕不
公證結婚！女方大小聘全免「只開1條件」　他喊誇張...千人罵
東北季風再襲！北台灣低溫探14°C　最冷時間點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

帶12歲女友私奔！15歲男孩霸氣「我可以養活」：她在家滑手機就好

陸火鍋店瓦斯恐怖氣爆！招牌+玻璃「高速噴飛」　驚悚瞬間全被錄下

第一次談戀愛！工程師幫付330萬買房…事後遭罵「有病吧？噁心」

治百病的「神奇水」其實是地下水+鹽巴！　安徽商捲款26億落跑

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

帶12歲女友私奔！15歲男孩霸氣「我可以養活」：她在家滑手機就好

陸火鍋店瓦斯恐怖氣爆！招牌+玻璃「高速噴飛」　驚悚瞬間全被錄下

第一次談戀愛！工程師幫付330萬買房…事後遭罵「有病吧？噁心」

治百病的「神奇水」其實是地下水+鹽巴！　安徽商捲款26億落跑

陸男設賓拉登頭像聊天：跟我加入ISIS！　涉宣傳恐怖主義「被判刑9個月」

17歲少年見好友後成「赤裸浮屍」！警方：不立案　家屬揪多疑點→好友謀殺

制止黑衣示威者商場內噴漆！　港女被噴臉成「小新粗眉」氣炸

四川宜賓媒礦滲水事故4死14失蹤　被挖出頻頻出事、被行政處罰

華聞快遞／北京訂目標：遊戲產業2025年「年產值將達1500億」

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

郭彥均爆試鏡《流星花園》被刷掉心碎！　柴智屏一見他就提「殘酷條件」

羽球年終賽／戴資穎無緣3冠：今年不算完美結束，給自己打90分

孟美岐挑戰演《卧虎藏龍》！章子怡看了後「回應私訊」曝光

爭取台南溪北支持　賴惠員成立北門、白河兩後援會

Ean部落閣／打開珠寶盒抽屜吃絕美下午茶　在曼谷竟能一秒到東京

謝和弦塗鴉秀戰果！臉書PO「幹」字圖：當台灣人塑膠做的喔？

13萬新北空屋在「淡板新」 專家指房價最危險是「它」

彭俊豪婚宴會館成立競選總部　賴清德站台：多生幾個響應蔡政府

蔡英文：房子蓋一半！師傅不能換　台灣要進步不能半途而廢

冬盟／日本社會人明年不來　中職改邀歐美聯隊

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

外送員怕打擾考生！打47個電話未接苦等1小時

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

阿嬤乘地鐵丟失老公骨灰…乘客撿走帶回家！

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚：別救我了

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

15歲男孩帶12歲女友「私奔」：她在家滑手機就好

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

工程師幫付330萬買房…事後遭罵噁心

嘉義「洪大白」　變身牙醫網紅

無人機投豬瘟病毒！「炒豬團」拋屍詐養豬戶

更多熱門

相關新聞

台南自來水未使用地下水民眾安心

台南自來水未使用地下水民眾安心

有關環保團體在立法院舉行公聽會指出，全國7縣市地下水汙染嚴重，監測值均超過飲用水源水質標準，其中包括台南地區，台水六區處11月4日澄清說明指出，台南地區自來水水源未使用地下水，且水質檢驗符合飲用水標準，請民眾安心。

5大「下沉中」都市　北京上榜

5大「下沉中」都市　北京上榜

環保業務交流守護全國土壤及地下水品質

環保業務交流守護全國土壤及地下水品質

垃圾場離飲用水200公尺　環團飆讓人喝毒水

垃圾場離飲用水200公尺　環團飆讓人喝毒水

出酒率近50%！新品種高粱耐旱、耐淹水

出酒率近50%！新品種高粱耐旱、耐淹水

關鍵字：

神奇水地下水鉀含量

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

他聚餐「主動幫剝蝦」被嫌髒！　網：討厭這種體貼

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面