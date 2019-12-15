治百病的「神奇水」其實是地下水+鹽巴！　安徽商捲款26億落跑

▲「SSG生命能量水」號稱可以治百病。（圖／翻攝自《央視新聞》）

實習記者施怡妏／綜合報導

號稱連續喝七天就可以治百病，還可以強身體健，甚至連被硫酸燒傷的臉都可以治療的「神奇水」，你相信嗎？這是大陸新的詐騙手法，短短不到兩年的時間內，已有超過6萬人上當，銷售總金額高達人民幣6億元（約新台幣26億元）。

根據《央視新聞》報導，神奇水叫作「SSG生命能量水」，據說是被地殼運動封存起來的遠古海洋水，當地人稱為「神水」。可以逆轉衰老、嚴長壽命還可以解決任何疑難雜症，也得到許多中美權威機構的認可。

供應神奇水的公司註冊地在安徽合肥，而負責人和主管早已捲款落跑，剩下的9位高層主管以及團隊的負責人都被警方採取刑事強制措施。空蕩蕩的公司，原本的招牌已經被拆除了，牆上的貼紙也都被撕掉，但隱約還可以看到產品標語，「給我七天時間，還您青春二十年」。

▲報告書指出，「神奇水其實是地下水+鹽」。（圖／翻攝自《央視新聞》）

▲公司內的牆上還隱約可以看到產品的宣傳標語。（圖／翻攝自《央視新聞》）

在公司內可以看到「神奇水」被擺放在牆邊，地上還有一些結晶物體，地板也特別的濕。中國地質學院觀測站專家指出，「神奇水其實就是鉀含量高的地下水源，就只是鹽加水。」在廣告中，患者能夠在漂浮艙浮起來，不是因為神奇水的厲害，只是因為水的密度比較大。

合肥公安部門提供的資料顯示，這間公司通過網路拉人頭進行銷售，按照國家標準，產品是不合格的。從銷售組織的脈絡圖中發現，每一層都在發展下線，在短短兩年的時間內，總參與人數超過六萬人。

警方調查結果顯示，這款神奇能量水，未經過任何食品、藥品相關單位的認可，屬於典型的「三無產品」。許多參與者表示，購買的原因是為了獲得虛擬幣，也就是這家公司發行的金元。買得越多，獲得金元的比例就越高。

購買人民幣1.5萬元的神奇水，可以得到60%的回饋，價值等同人民幣9千元的金元；購買人民幣12萬元的神奇水，就可以回饋80%金元。若一枚金元漲價到人民幣1萬元，就可以獲利人民幣3,200萬元（約新台幣1.3億元），不少人看上高額的回饋投入買賣，最後卻落得家財散盡。