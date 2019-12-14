美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

▲位於瓜加林環礁的太空圍欄設施鳥瞰圖。（圖／翻攝自美國空軍網站）

實習記者施怡妏／ 綜合報導

美國空軍太空與飛彈系統中心（Air Force’s Space and Missile Systems Center）10日宣布，新型的地面預警雷達太空圍欄（Space Fence）已經進入試驗階段，未來將提供太空戰士關於戰術方面的優勢。

根據《洛杉磯空軍基地》報導，太空圍欄安裝在馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll），使用先進的固態S波段雷達技術，在中低地球軌道上，能夠追蹤小於10公分的物體，還可隨著時間的推移進行調整，滿足戰士的需求。除了可以分類物體之外，還可以探測從低地球軌道，到地球同步軌道的近距離定位的物體。

根據NASA的統計數據，有超過1,760萬磅的物質進入軌道，太空中的衛星和碎片數量，在未來預計會持續增加，進而增加了發生碰撞的可能性，導致更多的碎片和危險增加到活躍的衛星，對美國政府和商業組織都造成了巨大的問題。

洛馬公司雷達與感測系統副總裁兼總經理羅伯·史密斯（Rob Smith）表示，「太空圍欄會改變我們對於物體的辨認以及後續追蹤的方式」，目前空軍跟蹤約2.5萬個物體，若加上太空圍欄，追蹤物體的數量將會增加，平均每具雷達可追蹤20萬個目標，將成為世界上最大、最先進的雷達系統，提供前所未有的太空態勢感知能力。

從天氣預報，全球通訊到GPS導航，雷達系統在日常生活中扮演重要的角色。太空圍欄在三月份某次的系統測試時，透過印度的反衛星測試檢測到碎片場，觀察到大量的軌到碎片軌跡。