　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼位於誇賈林環礁的太空圍欄設施的鳥瞰圖。（圖／翻攝自美國空軍網站）

▲位於瓜加林環礁的太空圍欄設施鳥瞰圖。（圖／翻攝自美國空軍網站）

實習記者施怡妏／ 綜合報導

美國空軍太空與飛彈系統中心（Air Force’s Space and Missile Systems Center）10日宣布，新型的地面預警雷達太空圍欄（Space Fence）已經進入試驗階段，未來將提供太空戰士關於戰術方面的優勢。

根據《洛杉磯空軍基地》報導，太空圍欄安裝在馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll），使用先進的固態S波段雷達技術，在中低地球軌道上，能夠追蹤小於10公分的物體，還可隨著時間的推移進行調整，滿足戰士的需求。除了可以分類物體之外，還可以探測從低地球軌道，到地球同步軌道的近距離定位的物體。

根據NASA的統計數據，有超過1,760萬磅的物質進入軌道，太空中的衛星和碎片數量，在未來預計會持續增加，進而增加了發生碰撞的可能性，導致更多的碎片和危險增加到活躍的衛星，對美國政府和商業組織都造成了巨大的問題。

洛馬公司雷達與感測系統副總裁兼總經理羅伯·史密斯（Rob Smith）表示，「太空圍欄會改變我們對於物體的辨認以及後續追蹤的方式」，目前空軍跟蹤約2.5萬個物體，若加上太空圍欄，追蹤物體的數量將會增加，平均每具雷達可追蹤20萬個目標，將成為世界上最大、最先進的雷達系統，提供前所未有的太空態勢感知能力。

從天氣預報，全球通訊到GPS導航，雷達系統在日常生活中扮演重要的角色。太空圍欄在三月份某次的系統測試時，透過印度的反衛星測試檢測到碎片場，觀察到大量的軌到碎片軌跡。

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈　飛500公里墜太平洋公海

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

陶晶瑩《太委屈》太會唱...秒變費玉清！　嗨唱《好膽你就來》《魚仔》誠意滿滿

美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈　飛500公里墜太平洋公海

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

遠航跳票前「張綱維密集處分千萬資產」！　北檢請民航局協查有無掏空

李嘉欣8歲兒罕見曝光！　長相與富豪爸「一個模子刻出來」

《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

1200億中國商品關稅「降到7.5％」　川普：立即展開第二次談判

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

快訊／放爆裂物嫌犯藏高雄警匪對峙中！　嫌犯母親到場「親情攻勢」

眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」　下周送全院表決

雞排妹「在台不敢玩交友APP」　曝慘痛經驗：不和我聊天！

笑稱遠航停業是「烏龍」…北檢傳喚說明　張綱維被問到「掏空」露尷尬微笑

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

軍武熱門新聞

美軍試射中程彈道飛彈　華春瑩：美早預謀

美「太空圍欄」 能追蹤小於10公分的物體

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

「艦載版」輕型戰機光輝號將從航母首飛

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈

英國新航母「威爾斯親王號」正式服役

俄最衰航母　去年砸穿甲板今失火

韓媒：川普擬讓台灣設核武！

「東風-17」10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

日本憂國安　2020年後不買大陸空拍機

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

孟加拉軍購中國研發VT-5坦克

美2架B-52H轟炸機飛抵廣東附近

更多熱門

相關新聞

印度炸衛星　NASA：400塊碎片到處飄

印度炸衛星　NASA：400塊碎片到處飄

印度27日以導彈成功擊落一枚低軌道衛星，印度總理莫迪（Narendra Modi）更宣稱，「印度已成為一個太空強國」。對此，美國太空總署（NASA）署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）2日表示，印度摧毀一顆衛星是一件很可怕的事，製造了400塊軌道碎片，給國際太空站（ISS）上的太空員帶來了危險。

關鍵字：

Air Force’s Space and Missile Systems Center國際軍武太空圍欄軌道碎片

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

Gary老婆「正面近照」曝光！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

慾火男女　嘟嘟車上公然啪啪啪！

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

美麗妄娜賭輸「剃成男生頭」　粉：整個帥炸

韓女團16歲台灣成員被消失5月　公司今發聲

謝和弦揭變心原因：沒感情了

更多

最夯影音

更多
不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面