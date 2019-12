全球熱銷900萬本童話動畫交響樂！衛武營聖誕前夕登場

▲英國家喻戶曉、歷年聖誕節都會播映的經典繪本動畫《雪人 The Snowman》音樂,2大金獎動畫交響音樂會即將在耶誕前夕於衛武營登場。(圖/衛武營提供)

記者林育綾/綜合報導

全球熱賣狂銷900萬本的童話冒險故事《我們要去抓狗熊 We`re Going on a Bear Hunt》,以及英國家喻戶曉、歷年聖誕節都會播映的經典繪本動畫《雪人 The Snowman》音樂,2大金獎動畫交響音樂會即將在耶誕前夕12月20日(五)、12月21日(六),於衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場,適合大小朋友一同欣賞。

音樂會由《我們要去抓狗熊》作曲家史都華.漢考克(Stuart Hancock)親臨現場擔任指揮,上半場是感動許多大人小孩的《雪人》,與繪本具有相同溫暖色調的電影畫面,並未使用任何文字與對話,卻滿載著男孩與雪人間真誠溫暖的友情,觸動人心的畫面與音樂,帶領觀眾展開一場奇幻旅程。

▲全球熱賣狂銷900萬本的童話冒險故事《我們要去抓狗熊》製作成的動畫,配樂交響樂將登上衛武營。(圖/衛武營提供)

整場電影中唯一有歌詞的歌曲是電影主題曲《漫步在雲端》(Walking in the Air),由作曲家霍華‧布列克(Howard Blake)特別量身打造。這場音樂會將由擁有美聲天籟的小男孩現場演唱,帶著聽眾彷彿一起在夢想中飛翔。

下半場是由英國兒童書籍暢銷作家和詩人麥可‧羅森(Michael Rosen),及全球最受歡迎的童書插畫家海倫‧奧森柏莉(Helen Oxenbury),共同創作暢銷書《我們要去捉狗熊》製作成的動畫。描述爸爸跟孩子們穿越草地、河流、泥地、大風雪等,最後終於遇到了熊,還被大狗熊一路追回家門口的刺激冒險故事。

動畫配樂由贏得多項獎座的作曲家史都華‧漢考克執掌,不論是從類似放屁的俏皮聲響,到描繪泥濘之路的樂音、小女孩看到狗熊的動人時刻,到緊張狂奔回家的片段,在音樂的刻劃下讓故事更加生動。



衛武營以國際級場館的能量與資源,拓展多元特色節目,並建構在地團隊與國際網絡的連結,透過這場夢幻音樂會,匯聚了全球最受歡迎的繪本動畫、獲獎無數的作曲家擔任指揮、以及深耕室內樂推廣音樂教育多年的對位室內樂團,黃金組合將帶來影像與音樂的完美呈現。