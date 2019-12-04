老鼠懷抱金元寶存第一桶金　「歡樂宜蘭年」鼠年紀念紅包討喜

▲▼老鼠懷抱金元寶的「歡樂宜蘭年」鼠年紀念紅包討喜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受民眾期待的「2020歡樂宜蘭年」鼠年紀念紅包及春聯出爐，設計主視覺老鼠不僅手拿金元寶，還端坐在元寶上，象徵新的一年財源廣進，富貴滿堂！而在紀念紅包的設計上，以紅包結合存錢的概念，設計為存錢筒，民眾可以動手DIY，為自己摺出喜氣洋洋的存錢筒，並以老鼠懷抱金元寶的設計來傳達存第一桶金的意義。

宜蘭文化局表示，「2020歡樂宜蘭年」鼠年紀念紅包自12月5日起至2020年1月17日止開放申購，歡迎民眾到文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創產業園區現場訂購，或透過網路http://2020yilanyr.hiweb.tw/、電話及傳真訂購，申購數量99份以內，每份40元，申購達100份以上，每份特惠35元。

另，生肖屬鼠的民眾可免費索取，詳細辦法請參考文化局網站http://www.ilccb.gov.tw、宜蘭縣政府文化局臉書或電洽03-9322440#9。鼠年春聯則提供民眾免費索取，索取地點為宜蘭縣政府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創產業園區（每人限乙份，數量有限，索完為止）。

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