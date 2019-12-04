高通看聯發科英特爾結盟：筆電實現5G還需驗證

▲高通驍龍技術高峰會於今日展開。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國茂宜島報導

日前聯發科與英特爾合作推出5G筆電，打出聯發科晶片跨足PC市場第一炮。對此，高通總裁Cristiano Amon今（4）日於驍龍技術高峰會首日表示，可以理解雙方為什麼合作，但如何讓筆電及PC產品實現5G連接的方案，還需要英特爾來驗證。

Cristiano Amon也首度對英特爾退出數據機業務首度表態，認為這是「自然而然」的選擇。

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英特爾於7月將旗下數據機部門賣給蘋果，市場一片譁然，市場認為，導火點跟高通、蘋果和解有關。近日對外媒表示，英特爾聲明，會願意出售數據機業務，都是因為無法克服高通的公平競爭障礙。

Cristiano Amon如今表示，是自然而然的選擇。

高通今年來，陸續宣布與聯想、微軟合作，推出5G筆電。如今英特爾和聯發科合作，高通表示，等於是英特爾承認5G連線能力的PC時代已經來臨，接下來，英特爾要驗證「如何實現筆電的5G連接」。

「英聯」攜手，Cristiano Amon表示，他樂見此合作，因為反映出英特爾下游的筆電廠們對5G連線需求越來越大，無論對市場、或對競爭對手都是好事，代表市場對5G的強大需求。



