▲高通移動業務副總裁Alex Katouzian。（圖／業者提供）

記者周康玉／美國茂宜島報導

高通今（4）日於驍龍技術高峰會（Snapdragon Summit）推出兩系列5G行動平台、含3顆晶片，其中的高階款驍龍 865處理器（Snapdragon 865）必須搭載Snapdragon X55數據晶片，才能進行5G數據連結，相對日前發布5G單晶片（SoC）的競爭對手聯發科及華為，高通反而落後。對此高通強調，相較前兩位已經發布5G單晶片的競爭對手，他們才是真正能滿足高端需求的5G解決方案，左打華為，右酸聯發科。

強調，這次的Snapdragon 865未做成單晶片，主要是想要兼顧AP處理器和數據晶片能力，因此選擇用1+1的外掛方式，來達到5G連網。

請繼續往下閱讀...

高通移動業務副總裁Alex Katouzian強調，Snapdragon 865是高通今年度的旗艦行動平台，在CPU、RF射頻、AI繪圖、頻寬、數據機、相機等功能，都是業界第一。相關功耗、效能等技術細節將於明（5）日公布。

然而，相較於高通，華為和聯發科先後於9月及日前發表過5G單晶片了，高通這次不僅發表速度比人慢一步，還必須以外掛方式才能進行5G數據連結。

Alex Katouzian表示，這次沒有做成單晶片，是為了要維持最好的AP處理（application process），同時也兼顧最好的數據晶片能力（Modem capability），服務高階客戶（premium tier）；從終端消費者來看，高通更不想在消費者體驗上有任何犧牲。

Alex Katouzian指出，進入通信標準的新世代、從4G到5G，一個數據機（Modem）為了要具備支持新一代通訊的所有能力，架構上是要更大一些的，經過幾年發展不斷優化之後，才能有效地把它縮小。高通在4G－LTE時代也是如此，前兩代平台都是使用雙晶片，後面才演變成SOC。Alex Katouzian更預告，5G單晶片的技術，放到2020年的驍龍技術峰會在來看。

Alex Katouzian表示，中國大陸的競爭對手（暗指華為）5G單晶片在數據功能上有犧牲一些性能；台灣的對手（暗指聯發科）的5G單晶片則不是高端（premium）的應用處理器。

Alex Katouzian強調，無論從電源、功耗、速度各方面，都能滿足所有的高端需求，並且超越所有競爭對手，待明日進一步公布技術細節見真章。

▼高通於驍龍技術高峰會推出兩系列5G行動平台。（圖／業者提供，下同）

延伸閱讀～

►高通驍龍峰會推兩大5G行動平台 驍龍8系列為日韓大陸廠旗艦機首選

►高通新產品採兩供應商策略 射頻RF製程選台積電

►高通看聯發科英特爾結盟：筆電實現5G還需驗證

►左打華為、右酸聯發科...高通稱5G旗艦晶片超越對手