少女心基哥！辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

科技部長陳良基專訪系列五

◎採訪：周康玉、李錦奇

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

科技部長陳良基接受《ETtoday新聞雲》專訪時，地點就在部長辦公室，在他座位後方擺著滿滿的布偶和卡片，每個小物的來歷都是有故事的。他不吝嗇地分享其擺設和收藏，讓讀者有機會看到不一樣的「基哥」。

請繼續往下閱讀...

陳良基指著身後一個綠色看板、前面還坐著一個穿著北一女制服的櫻桃小丸子玩偶說，因為他在推動人工智慧（AI），因此北一女的機器人社同學主動寫信給他，希望科技部能幫助他們，陳良基就真的帶他們到製造基地，幫他們做訓練，也因此吸引更多人參加社團。後來他也受邀參觀北一女，這些同學就寫了卡片這些卡片給他「還雙面的唷！」。

陳良基接著指這一個玩具木槌說，因為很多科技做完都希望變成產業，也希望產業規模越做越大，大公司就會希望去華爾街上市，這鎚子就代表到華爾街敲鐘。「叮噹叮噹！」陳良基還做出敲的手勢。

一隻紫色獨角獸娃娃很鮮豔的陳列在其中，原來這是陳良基準備卸下教育部次長職務時，同事送的離職禮物。陳良基一邊玩著娃娃說，當時他督導了幾個單位，離開時很傷心，而這隻娃娃代表他對台灣科技業能創造出更多獨角獸（Unicorn）的期待（獨角獸是指成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司）。

獨角獸娃娃後方又有一貼著滿滿小紙條的看板，上面有幾張陳良基照片，且標示「文青基哥」和「少女心基哥」等暱稱。陳良基笑著說，這些都是同仁弄得，把我的照片拿去做抽獎的籤。

櫃子上出現一隻招財貓，陳良基表示，這是某位教授在做一個「拯救石虎」計畫，希望能協助石虎過馬路，同學們變自己彩繪了一隻石虎送他。

▼陳良基介紹拯救石虎計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

陳良基接著介紹，這是福五（福衛五號）這是福七（福衛七號）。那陣子辦活動就是告訴大家，台灣有很領先的科技，尤其福為七號是全球唯一能夠提供全世界最先進的氣象資料，是太空中最精準的溫度計。

陳良基平日最喜歡的運動就是打羽毛球，他還曾經組隊跟學生對打，陳良基分享學生送給他的小匾額，上面是他拿著羽球拍的素描。

陳良基辦公室還有不少運動器材，各個來歷不淺，像是陳金鋒親筆簽名的棒球棒、王建民的親筆簽名棒球等。陳良基說，他還有戴姿穎的羽球拍，不過他是真的拿去用了，所以沒有陳列在這。

陳良基解說，科技部推動科技，也希望能跟尖端的運動科學結合，推動精準運動，也因此科技部邀請過很多世大運得獎選手來加持過，包括空手道選手文姿云、射箭選手雷千瑩等等。

陳良基把每次活動交流的紀念品，以及學生同事送他的東西通通擺在他辦公座位後方，也顯示他對這些物品和回憶的珍藏，也讓人難得一窺部長辦公室。

▼科技部長陳良基對學生送的東西如數家珍。（圖／記者林敬旻攝，下同）

延伸閱讀：

►陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長 全國科技發展計畫將符大家期待

►陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色 成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

►陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態 年輕人也得把目光看遠

►卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策 樂觀看待苦難人生



其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～