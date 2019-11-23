　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

少女心基哥！辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

科技部長陳良基專訪系列五

◎採訪：周康玉、李錦奇
◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

 科技部長陳良基接受《ETtoday新聞雲》專訪時，地點就在部長辦公室，在他座位後方擺著滿滿的布偶和卡片，每個小物的來歷都是有故事的。他不吝嗇地分享其擺設和收藏，讓讀者有機會看到不一樣的「基哥」。

請繼續往下閱讀...

陳良基指著身後一個綠色看板、前面還坐著一個穿著北一女制服的櫻桃小丸子玩偶說，因為他在推動人工智慧（AI），因此北一女的機器人社同學主動寫信給他，希望科技部能幫助他們，陳良基就真的帶他們到製造基地，幫他們做訓練，也因此吸引更多人參加社團。後來他也受邀參觀北一女，這些同學就寫了卡片這些卡片給他「還雙面的唷！」。

陳良基接著指這一個玩具木槌說，因為很多科技做完都希望變成產業，也希望產業規模越做越大，大公司就會希望去華爾街上市，這鎚子就代表到華爾街敲鐘。「叮噹叮噹！」陳良基還做出敲的手勢。

一隻紫色獨角獸娃娃很鮮豔的陳列在其中，原來這是陳良基準備卸下教育部次長職務時，同事送的離職禮物。陳良基一邊玩著娃娃說，當時他督導了幾個單位，離開時很傷心，而這隻娃娃代表他對台灣科技業能創造出更多獨角獸（Unicorn）的期待（獨角獸是指成立不到10年但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司）。

獨角獸娃娃後方又有一貼著滿滿小紙條的看板，上面有幾張陳良基照片，且標示「文青基哥」和「少女心基哥」等暱稱。陳良基笑著說，這些都是同仁弄得，把我的照片拿去做抽獎的籤。

櫃子上出現一隻招財貓，陳良基表示，這是某位教授在做一個「拯救石虎」計畫，希望能協助石虎過馬路，同學們變自己彩繪了一隻石虎送他。

陳良基介紹拯救石虎計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

陳良基接著介紹，這是福五（福衛五號）這是福七（福衛七號）。那陣子辦活動就是告訴大家，台灣有很領先的科技，尤其福為七號是全球唯一能夠提供全世界最先進的氣象資料，是太空中最精準的溫度計。

陳良基平日最喜歡的運動就是打羽毛球，他還曾經組隊跟學生對打，陳良基分享學生送給他的小匾額，上面是他拿著羽球拍的素描。

陳良基辦公室還有不少運動器材，各個來歷不淺，像是陳金鋒親筆簽名的棒球棒、王建民的親筆簽名棒球等。陳良基說，他還有戴姿穎的羽球拍，不過他是真的拿去用了，所以沒有陳列在這。

陳良基解說，科技部推動科技，也希望能跟尖端的運動科學結合，推動精準運動，也因此科技部邀請過很多世大運得獎選手來加持過，包括空手道選手文姿云、射箭選手雷千瑩等等。

陳良基把每次活動交流的紀念品，以及學生同事送他的東西通通擺在他辦公座位後方，也顯示他對這些物品和回憶的珍藏，也讓人難得一窺部長辦公室。

▼科技部長陳良基對學生送的東西如數家珍。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

延伸閱讀：
陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待
陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」
陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠
卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策　樂觀看待苦難人生

 其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
「表兄弟」最多國家！人少都認識「交往前先試用」　吳宗憲喊移民
裝修工人拆壁櫥掉落「乾黑肉塊」拉出一具屍骸！揭開14年壁屍詭
飛來花蓮挖寶石！82歲日本阿公「沒錢買機票」住36年身世揭曉
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待

陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠

少女心基哥！辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

台達電8K投影機在東京森美術館　展演AI藝術品

環球晶韓國子公司MKC二廠完工　月產能達17.6萬片

龍巖再賣彰銀持股3萬張獲利2.6億元　剩餘2.3萬張待出清

主計總處：台商回流效應　營建工程業總就業人口創歷史新高

高盛預估2020年陸GDP增長5.8%　人民幣溫和升值至6.85～6.90兌1美元

先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

大客車旁急煞...婦人險遭捲車底　超危險！秒懂恐怖「內輪差」範圍

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

少女心基哥！辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

台達電8K投影機在東京森美術館　展演AI藝術品

環球晶韓國子公司MKC二廠完工　月產能達17.6萬片

龍巖再賣彰銀持股3萬張獲利2.6億元　剩餘2.3萬張待出清

主計總處：台商回流效應　營建工程業總就業人口創歷史新高

高盛預估2020年陸GDP增長5.8%　人民幣溫和升值至6.85～6.90兌1美元

先探／軟板廠同泰　營運拐點到了

不是「0 鴨蛋」是「金蛋」！台商資金匯回真金白銀　匯回金額破150億元

商業周刊／營收跌股價卻漲55％　輝達最佳CEO轉型做對什麼？

商業周刊／阿里巴巴香港再上市　一石三鳥好處拆解

潘文忠專訪／想到從高樓跳下的孩子…動怒：不能忍受性平教育被扭曲

印尼看護默記雇主銀行密碼4天　盜領7000元再把提款卡放回去

Dappei／帆布鞋只能選Converse？4個質感品牌讓你想買更多放鞋櫃

奧蘭多值得擁有大聯盟球隊　前魔術高層取名夢想家

金馬分析／影后死亡之組！《返校》王淨最大對手　李心潔、楊雁雁呼聲高

泰國大血拼別忘秀出護照！2020年1月31日前住房、購物通通折扣下殺

《一屍到底》導演新片「濃濃Seafood味」　觀眾朝聖笑到翻⋯結局卻哭了

瘋電影／地久天長　沒想到我們竟然也怕死

ITZY出道10個月就成大勢女團！　禮志坦言壓力大：有時擔心會傷了別人

挺吳斯懷繼續領退休金？　藍議員李柏毅舉手寫板「不應該」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

財經熱門新聞

環球晶子公司MKC二廠完工

哈日族哭哭！日圓飆至三周新高　換新台幣5萬少1張晴空塔門票

謝金河：港股出現2顆超級大地雷

龍巖再賣彰銀持股3萬張獲利2.6億元　剩餘2.3萬張待出清

「加油等一等！」下周油價出爐　柴油可望調降1角

2019年第一猛股一天暴跌98%

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

千元定期定額獲廣大迴響　小資族無痛投資爆發成長

英特爾CPU缺貨嚴重　AMD趁勢搶市

陳良基辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

台商回流「係金A！」 八家中小企業投資逾25億元擴產拚經濟

財政部報成績　台商匯回破150億

高盛預估2020年陸GDP增長5.8%　人民幣溫和升值至6.85～6.90兌1美元

更多熱門

相關新聞

國外待1年！頂大文組南部求職35K臉綠

國外待1年！頂大文組南部求職35K臉綠

一名網友不僅擁有頂大文組學歷，1年的海外經驗，同時具備英、日語能力，沒想到閃亮光環到了南部傳產，瞬間黯淡失色。最近，他到幾間公司求職，最好待遇加上分紅不過35k，讓他錯愕不已；而過來人則心有戚戚焉，紛紛透露現實的一面。

首府大董座聘2兒擔任主秘、董事　教育部徹查

首府大董座聘2兒擔任主秘、董事　教育部徹查

家長到教育部「檢查課本」破謠言

家長到教育部「檢查課本」破謠言

陳良基善於推銷政策　樂觀看苦難人生

陳良基善於推銷政策　樂觀看苦難人生

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

關鍵字：

科技部教育部陳良基技轉王科技基本法全國科學技術會議低薪2019首長面對面

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

川普：若不是我香港14分就被殲滅

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

快訊／李艾薇奪《聲林2》總冠軍

百萬網紅「轉帳紀錄」自曝偷吃！「無套啪啪」女友閨蜜

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面