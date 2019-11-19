卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策　樂觀看待苦難人生

科技部長陳良基專訪系列四

◎採訪：周康玉、李錦奇

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

《ETtoday新聞雲》專訪科技部長陳良基，讓人記憶深刻的是，陳良基對各領域的數據倒背如流，驚人好記性；任何數據背後有讓人聽不懂、需要案例支持時，他馬上能運用比喻，把一個複雜的科學技術用簡單詞彙講出來，猶如舌燦蓮花的超級銷售員。

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舉例來說，用家庭預算來比喻科技發展藍圖草案；推動科技政策過程中，比喻做耕田和播種；就連私下閱讀科幻小說情節，也拿來作為台灣數位變革的參考，同時用以鼓勵在推動政策時、感到無力的自己。

陳良基在其著作中，分享自己求學、求職、出國留學等過程，筆觸間充滿激勵、不怕困難的人生態度，無論是擔任社團團長、台大電子所所長、台大副校長，都一定設下第一的高目標，用高標準看待自己每一次的任務，就如同他自己在書中的自白，是個「不認輸的處女座」。

近乎完美的部長，原以為他偶包太重，但當陳良基難得提起自己的人生觀是「受苦受難」的，還是敞開了他內心另一面。



▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

積極受苦的人生觀

陳良基覺得，人生，是被派來受苦受難的，既然如此，就盡量去看自己得到的成果。有句話說，人生不如意的事十之八九，雖然可能「八九」都滿爛的，但若可轉念一想，還有「一二」不錯呀！就盡力讓哪一二往下走。

然而，既然是受苦受難，也應該要把苦受完、勇敢面對才行。陳良基說，假定今天就是這輩子的最後一天，走了也不會覺得有什麼遺憾。

陳良基還不經意透露自己最近在看的書，叫做《諸神之城：伊嵐翠》。伊嵐翠的人都很smart（聰明），什麼東西都做得很好，各地的人都有機會被選中，然後變成伊嵐翠人，擁有閃亮皮膚和超強能力。

陳良基把這段情節比喻成台灣正在進行的數位革命。當你跳過數位革命後就會變很閃亮的人，可是如果轉換只轉一半，整個城市就變成被詛咒的城。

陳良基說，就跟他在喊的AI口號一樣，如果不趕快跳躍過去，等到別人有、你沒有的時候，就會失去這個光彩和競爭力。

這雖然是本小說，但真實世界也是如此。陳良基形容，他在推動任何政策都有困難，但看這本故事提醒他，無論如何這些事都得有人做，內心力量就變很強。

重視身心靈平衡 忙裡也要偷閒

陳良基常以「科技農夫」自稱，實際上，從小住鄉下的他，真的就是種田長大的孩子。他回憶道，小時候在農忙時，是天還沒亮就起床上工，連續一兩個禮拜忙昏頭，晚上回家就只能躺平睡覺；但農閒時就真的很閒，得去找些娛樂像是玩武術、看布袋戲等等。

也因此，陳良基認為身心靈平衡很重要，人生適當的緊和鬆也很重要。因此他「再忙都要閒一下」，每周一定會抽空做一點不一樣的事。

舉例來說，陳良基期望自己每天有半小時到一小時的運動，例如跑步和打羽球，但總會有些天不方便，所以一星期做到一半以上就不錯。

另外，一個月能看一本書。陳良基說，下班後不要急著想事情，一年至少看12本書，會讓你進入到不同空間去；或一季至少要聽一次音樂會。那個節奏就是，不管再忙，你每一季會不太一樣；如果每星期都很忙，反而會期待自己未完成的運動和閱讀，心理有期待，能量會比較高。

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