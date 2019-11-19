　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策　樂觀看待苦難人生

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

科技部長陳良基專訪系列四

◎採訪：周康玉、李錦奇
◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

《ETtoday新聞雲》專訪科技部長陳良基，讓人記憶深刻的是，陳良基對各領域的數據倒背如流，驚人好記性；任何數據背後有讓人聽不懂、需要案例支持時，他馬上能運用比喻，把一個複雜的科學技術用簡單詞彙講出來，猶如舌燦蓮花的超級銷售員。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，用家庭預算來比喻科技發展藍圖草案；推動科技政策過程中，比喻做耕田和播種；就連私下閱讀科幻小說情節，也拿來作為台灣數位變革的參考，同時用以鼓勵在推動政策時、感到無力的自己。

陳良基在其著作中，分享自己求學、求職、出國留學等過程，筆觸間充滿激勵、不怕困難的人生態度，無論是擔任社團團長、台大電子所所長、台大副校長，都一定設下第一的高目標，用高標準看待自己每一次的任務，就如同他自己在書中的自白，是個「不認輸的處女座」。

近乎完美的部長，原以為他偶包太重，但當陳良基難得提起自己的人生觀是「受苦受難」的，還是敞開了他內心另一面。

▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝）

積極受苦的人生觀

陳良基覺得，人生，是被派來受苦受難的，既然如此，就盡量去看自己得到的成果。有句話說，人生不如意的事十之八九，雖然可能「八九」都滿爛的，但若可轉念一想，還有「一二」不錯呀！就盡力讓哪一二往下走。

然而，既然是受苦受難，也應該要把苦受完、勇敢面對才行。陳良基說，假定今天就是這輩子的最後一天，走了也不會覺得有什麼遺憾。

陳良基還不經意透露自己最近在看的書，叫做《諸神之城：伊嵐翠》。伊嵐翠的人都很smart（聰明），什麼東西都做得很好，各地的人都有機會被選中，然後變成伊嵐翠人，擁有閃亮皮膚和超強能力。

陳良基把這段情節比喻成台灣正在進行的數位革命。當你跳過數位革命後就會變很閃亮的人，可是如果轉換只轉一半，整個城市就變成被詛咒的城。

陳良基說，就跟他在喊的AI口號一樣，如果不趕快跳躍過去，等到別人有、你沒有的時候，就會失去這個光彩和競爭力。

這雖然是本小說，但真實世界也是如此。陳良基形容，他在推動任何政策都有困難，但看這本故事提醒他，無論如何這些事都得有人做，內心力量就變很強。

重視身心靈平衡　忙裡也要偷閒

陳良基常以「科技農夫」自稱，實際上，從小住鄉下的他，真的就是種田長大的孩子。他回憶道，小時候在農忙時，是天還沒亮就起床上工，連續一兩個禮拜忙昏頭，晚上回家就只能躺平睡覺；但農閒時就真的很閒，得去找些娛樂像是玩武術、看布袋戲等等。

也因此，陳良基認為身心靈平衡很重要，人生適當的緊和鬆也很重要。因此他「再忙都要閒一下」，每周一定會抽空做一點不一樣的事。

舉例來說，陳良基期望自己每天有半小時到一小時的運動，例如跑步和打羽球，但總會有些天不方便，所以一星期做到一半以上就不錯。

另外，一個月能看一本書。陳良基說，下班後不要急著想事情，一年至少看12本書，會讓你進入到不同空間去；或一季至少要聽一次音樂會。那個節奏就是，不管再忙，你每一季會不太一樣；如果每星期都很忙，反而會期待自己未完成的運動和閱讀，心理有期待，能量會比較高。

延伸閱讀

►陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待
►陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」
►陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠 
 

ET快訊
影／女駕駛等紅燈遇4歹徒包圍「開槍轟臉」　屍體被丟路上
裸拍女模主動拉「竹科工程師摸磨」仙人跳　摩鐵經理一句話救他
追劇驚見AV女優！　泡澡沖身體「30秒鼻血級彩蛋」網暴動
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待

陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠

新台幣開盤貶值3.9分　以30.54元兌1美元開出

台積電開盤衝上312.5元新高　台股開盤小漲8點

美股震盪觀望 　台指期開盤下跌18點

卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策　樂觀看待苦難人生

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠

陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

新台幣開盤貶值3.9分　以30.54元兌1美元開出

台積電開盤衝上312.5元新高　台股開盤小漲8點

美股震盪觀望 　台指期開盤下跌18點

卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策　樂觀看待苦難人生

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠

陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待

影／曾銘宗批台商回流資金灌水　經部：今年真的投資大爆發

便民！申報遺產稅可免回戶籍地　12月起就近申報

總獎金超過10億！台彩新推2款刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

香港警務處長「一哥」盧偉聰退休　鷹派鄧炳強接任

媽祖廟前逆衝人行道撞毀6車　駕駛神秘消失...警鎖定查緝

新台幣開盤貶值3.9分　以30.54元兌1美元開出

「拜託快來月老這」　台中UBER司機救妹夜衝墳墓快閃尿：腎上腺素激發醒了

天冷防軟腳！醫「100M長階梯」測心肺力：每次來回30分鍾

台積電開盤衝上312.5元新高　台股開盤小漲8點

Apple再推iOS 13.2.3更新！修復Mail無法讀取問題　iPadOS‌ 13.2.3也同步發布

金馬前戲／回味《返校》揪心6金句：「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易」

國標舞人妻被老師載回家…4歲女兒天真：叔叔常來我們家　綠帽夫崩潰

薑田輪作的秘密　友善大地小學生初體驗

「火球」畫過路面！台中休旅車拖行機車3百米影片曝　目擊者：是在拍特技？

財經熱門新聞

蘋果手機爆史上最大漏洞　專家建議養成好習慣

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

影／曾銘宗批台商回流資金灌水　經部：今年真的投資大爆發

影／轉機飆股一把抓　專家點名第三季獲利強勢股

陳良基專訪／新創募資金額翻倍成長

cama用陽明山老宅打造咖啡新秘境　何炳霖：五感體驗拚明年登興櫃

台彩推2刮刮樂　花200元也能中百萬大獎

曾銘宗批台商回流資金「結果是零」　經部：今年落實投資2250億元

台泥前三季EPS 3.24元再創新高　今年產能正式突破億噸大關

台灣大總座自爆曾近「毀容」　名醫爸媽合力搶救帥臉

首檔5G營收主題ETF　明日掛牌

退休靠自己！　三大分散風險原則加上及早準備不害怕

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

更多熱門

相關新聞

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態

科技部長陳良基上任以來，多次著力於博士生補助計畫，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，台灣在全球科技舞台上已經是非常well-known（知名）的國家，很多人都知道台灣人才的好，因此要留住台灣年輕人，得出不一樣的吸引招數，以前的「媳婦熬成婆」概念，如今已經不適用。

陳良基入閣感想竟是「頭破血流」

陳良基入閣感想竟是「頭破血流」

陳良基專訪／新創募資金額翻倍成長

陳良基專訪／新創募資金額翻倍成長

機械所碩論寫命理　教部：情節嚴重可停招

機械所碩論寫命理　教部：情節嚴重可停招

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

關鍵字：

科技部教育部陳良基技轉王科技基本法全國科學技術會議低薪2019首長面對面

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

港30位校長理大救學生　示威者自首

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

麻醉完突抽搐！31歲女隆鼻完昏迷3個月

《Doctor X》驚見AV女優！30秒彩蛋網噴鼻血

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面