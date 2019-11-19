陳良基專訪／企業求才別存「媳婦熬成婆」心態　年輕人也得把目光看遠

科技部長陳良基專訪系列三

◎採訪：周康玉、李錦奇

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

科技部長陳良基上任以來，多次著力於博士生補助計畫，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，台灣在全球科技舞台上已經是非常well-known（知名）的國家，很多人都知道台灣人才的好，因此要留住台灣年輕人，得出不一樣的吸引招數，以前的「媳婦熬成婆」概念，如今已經不適用。

請繼續往下閱讀...

陳良基表示，台灣這四十年來科技起飛算順利，對於科技前輩們來講，這經驗銘記在心，也因為台灣的科技普及化，早讓年輕一輩想法不一樣了，要他們走出台灣應徵工作，他們是敢的。

陳良基表示，台灣訓練的人才是很多人要的，也因此，出國深造後願意回來的人少，但很多企業中高層卻還想著「當年我很窮，好不容易當權了，你也要熬呀！」，陳良基說，自己一直在奉勸這些老闆們，不要有那種媳婦熬成婆的概念，沒這回事。

▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

自己「磕頭」求才

陳良基求才也是三顧茅廬，包括PTT之父杜奕瑾、政務次長許有進等，都在陳良基接任科技部長後，放棄海外高薪回台。

陳良基表示，杜奕瑾一聽到他上任後的論述，想知道他到底在講什麼，還找唐鳳政委一起過來。陳良基手指著科技部長辦公室地板說「就在這邊聊」。至於許有進，陳良基透露幾乎是自己「磕頭」老半天，才願意放棄美國國籍來台打拼的。「就像向日葵會對著太陽一樣，大家都想要成為團隊的一份子，團隊成功，大家就會變成粉絲」陳良基說。

陳良基表示，進入政府前，一直跟產業界做尖端研究，那時候已經在做AI人工智慧，且早已跟幾個重要的廠商說過，AI在這幾年內一定會變各行各業的主流。

陳良基也建議年輕人，在拿到任何package（薪資條件）時，不能只想短期；年輕時要想怎麼讓能力快速提升，要更多嘗試、多發揮，而不是求富裕，應該尋求的是年紀大才富裕。

▲科技部長陳良基，從學界跨足公部門，也給了年輕人中肯的建議。（圖／記者林敬旻攝）

延伸閱讀：

►陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長 全國科技發展計畫將符大家期待

►陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色 成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

►卸下偶包的科技部長陳良基！善於推銷政策 樂觀看待苦難人生

