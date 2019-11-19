陳良基專訪／新創公司家數和募資金額可望翻倍成長　全國科技發展計畫將符大家期待

科技部長陳良基專訪系列一

◎採訪：周康玉、李錦奇

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

科技部長陳良基，接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，《科技基本法》修法後，已經展現成果，他預估，未來新創公司的家數和募資金額每年都能翻倍成長，且每一家公司的估價都能上億。

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「我可不是亂喊的！」陳良基提出數據，科技部每年都有補助給教授團隊約16000人，取10分之一，約有1600個技術是有機會的，相對現在才8家公司，倍增不難。從案件數來看，科技部每年補助400-500件，如果每一家都成為公司，每家募資金額1億元，總金額也可望達到400億到500億元。

陳良基再進一步對比以色列，以色列號稱新創之國（star up of nation），每年產出約1000家公司。然而，台灣和以色列很像，包括兩國的生存壓力大，資源少、與外界的協助連結很重要，凡事得靠教育人才，才能創造生存機會，且兩國都很重視教育等，換言之，都是沒努力就沒飯吃的國家。

然而相較以色列，台灣有很堅實的製造供應鏈，環境比以色列強太多；從人才和聰明度來看，台灣並不比以色列差。也因此，陳良基表示，以台灣人口數是以國三倍來看，每年新產出的公司應該訂在3000家，以科技為主體的至少要400-500家以上。今年的成果，真的只是起步而已。



今年6月，科技部曾公布《科技基本法》修法一年成果，已經有8家新創公司成立；技轉股權從12.5萬元躍升到2億元、成長1600倍；計畫衍生新創企業募資金額自2.5億元成長至9億元，成長3.6倍。

▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

學界技術轉移企業界 協商合理權利金最重要 也須除罪避免事後追究賤賣

有「技轉王」名號的陳良基，第一次的技轉發生在1999年，當時興起數位相機熱潮，他在台大的DSP／IC實驗室與JEPG相關論文被廠商陸續發現，陳良基很訝異，廠商要的製造數位相機技術，他早在3-5年前就做過了。

這時陳良基明白，當初他們只是基於好奇心做出來的研究，在業界是很有用的。在「玩」的過程中，如果可以把技術轉給台灣產業界，業界就能發展出更多的應用。然而，從好奇心到完成技術移轉過程中，有一些過程是被法規限制住的，把這條路導通以後，自然會看到技轉相關的產業效應。

陳良基化身陳老師，他指出，在技術移轉過程裡面，最重要的是「作價」（即與授權廠商及發明人協商合理之授權條件，包括授權金金額、衍生利益金之收取方式、授權範圍、年限、商品化時程、開發計畫等）這一環。

但陳良基強調，假設某項技術賣給業界500萬，等到幾年後變成價值5億或50億，這不能被追究是賤賣國家財產。因為這是未知的事情。教授在作價當下的時空環境，已經盡力發揮判斷力，如果幾年後該技術的價值暴增，很可能是經過很多人的努力，或遇到對時機，大量產品剛好需要用到此技術。對此，必須有「除罪」法條。這樣發明者才比較敢把新的想法、技術，移往業界。

至於四年一度的全國科學技術會議，將於明（2020）年底登場，上一屆被台積電創辦人張忠謀批評「產業在門外哀號」，這回，陳良基拍胸脯表示，明年不會有這種情形，會把全國科技發展計畫發展成大家期待的計畫，而不再是政府要做的計劃。

陳良基從8月開始啟動科技策略會議，並進行為期半年的意見徵集，期間也會與產業界大老多次會談交流，預計1到2個月的時間進行資料整理。

目前「科技發展策略藍圖」如去年公布的七大項：分為精準醫療、智慧製造、智慧農業、智慧運輸、人工智慧（AI）、量子運算和綠能科技等。如何繳出讓產學研都認同的最終版藍圖，考驗著陳良基的智慧。

陳良基表示，從研究來看，當然會希望各類型研究都去嘗試；但從產業投資來看，就會希望從比較大的項目投資，投資以後要能夠回收，或投資後對社會影響力要大。

陳良基再度化身陳老師，其實這七項主要都在健康醫療、人工智慧、製造三大領域中。健康醫療是最首要的未來趨勢；人工智慧則不光是單一產業，而是各行各業會用的工具；最後一項－製造，台灣是製造大國，並逐步朝向智慧製造轉移。上述都是根據社會需求所整合出來的幾個項目。

至於如何把這些需求排序？陳良基表示，就跟大家在過家庭生活一樣，你不會把所有的錢都拿來吃飯，有時候買個書也很重要，但也不會因為買書就不吃飯。

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