陳良基專訪／入閣扮演溝通者角色　成功宣傳衛星升空！但感想卻是「頭破血流」

科技部長陳良基專訪系列二

◎採訪：周康玉、李錦奇

◎攝影：林敬旻、呂佳賢

文／周康玉

科技部長陳良基，三年半前從學界跨入政界，先後在教育部與科技部任職，為台灣的教育與科技發展奔走。一向笑容滿面的陳良基，在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，首度吐露入閣以來的心情卻是「頭破血流」。

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「那時候為了（技術轉移）跑政府、找政委、找部長，說科技基本法要改，但沒人願意接受....因為政府實在『很難溝通』，我乾脆到政府裡面來，因為實在是看不下去。」

陳良基自2016年5月卸下台大副校長職務，接下教育部次長，隔（2017）年2月又轉任科技部長，中途還因賴清德內閣總辭，傳出被行政院長蘇貞昌徵詢擔任教育部長、最後仍留任科技部的插曲。

算一算，陳良基擔任科技部長至今已兩年9個月。

回首學界時期的甘苦，陳良基表示，研究本身固然辛苦，但最辛苦的還是從研究到產生效益的過程，很多人不清楚當中的關卡，他十幾年來都花力氣sale（銷售）這個概念，還因此常被「打槍」。

▼科技部長陳良基專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

轉公職後的感想呢？陳良基幽默地說「就...頭破血流呀！要不厭其煩地一直解釋一直解釋。教育部跟科技部、甚至每個部會都是如此。以修法為例，他（政府官員）會覺得說，以前都做得好好的，現在為什麼不行？」

「我就問他很簡單一個問題『2000年後台灣為什麼沒有哪間企業，被認為是世界級的大公司？』...這表示大家都是享受2000年以前的成果。」陳良基說。

陳良基直言，2000年後，生態在改變、產業的形式也改變了，可是如果所有東西（體制法規）都不變，怎麼可能？如同台積電創辦人張忠謀所說，台灣在網路時代已經抓不到方向了，進入AI時代，再不抓就沒機會。

陳良基一上任後就推動《科技基本法》修法，召開多次跨部會會議，並於同（2017）年6月公布修法成果，放寬了公立學術及研究機構可彈性運用研發成果收入。「這時候就會發現說，犧牲（自由）進來其實是值得的，要不然撐不下去。」陳良基笑著說。

成功炒熱福爾摩沙衛星發射話題 讓民眾也能注意到國家科技發展

陳良基任內，曾歷經福爾摩沙衛星兩度的發射。一次是由台灣完全自主研發的光學遙測衛星－福衛五號，前（2017）年8月升空；第二次是台美合作的氣象衛星－福衛七號，今年6月升空。兩次發射不僅曝光量與宣傳量空前的多，陳良基甚至在福衛七號升空時，親到美國佛州太空中心現場，全程參與，成為最佳代言人，且引起廣大迴響。

陳良基表示，科學家埋首苦做，不會跟外面social（社交），部會的責任就是要把科學家的事講出來，讓大家聽得懂，重點要能精準地把大家有好奇心又不知道怎麼回事的東西講清楚。

成敗「大老闆」要負責

對於國家未來的科技政策，陳良基舉例說，智慧農業可以養活30-50萬人，年產值1000億元，如果希望產值年年倍增，一年投入幾十億就非常夠了。然而以半導體來講，從業人口是10-30萬人，但所創造的產值是2.6兆元，規模和農業大不相同。科技部不會忽略任何社會需要，但在資源有限情形下，斟酌分配資源和經費。

然而，今年大選後，明年新政府上任，是否擔心最後討論出來的全國科技發展計畫，最後在執政者選擇下走樣？陳良基說，就像一個企業，專業經理人有他的判斷，但真正重大決策還是得回到董事會。科技部會聯合科技人把想法會診起來，並把未來可行的解決方案和風險呈現後，最後還是要政府決定，因為「大老闆」要負起企業的成敗責任。

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