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小三生子爽贈「8千萬豪宅」！驚知她早有2兒...富商後悔秒討：被騙得團團轉

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▲豪宅,室內。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市富商得知情婦在外早有2子，要求返還登記在其名下一半的豪宅產權。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文當事者無關）

記者戴若涵／台北報導

一名經營太陽能發電的已婚富商與小三迎來兒子的誕生，樂不可支的他花了近8千萬購入一間位於台北市大安區的豪宅，並將產權登記在自己與賴女的名下，希望能讓孩子未來衣食無憂，但事後他才驚覺，原來賴女早已未婚生2子，頓時感到晴天霹靂，為了保障親生兒子的權益，他告上法庭要求返還借名登記物。

判決書指出，李姓富商指控，與從事金融業的賴女2014年5月12日喜迎兒子，但由於老來得子，他考量自己與孩子相差56歲，煩惱在有生之年無法善盡照顧責任，於是同年6月11日購入一間要價8000萬元的大安區豪宅，但由於擔心太早將房產登記給幼子，會替孩子帶來詐騙、恐嚇、綁票等危險，他決定先將房產登記在自己與賴女的名下，等孩子成年後再過戶給兒子。

但李男萬萬沒想到，賴女的法定繼承人不只1人，她早已未婚生下分別為18歲、6歲的兒子。李男擔憂賴女的2名兒子會與親兒爭產，遂在2017年8月31日要求賴女簽署名下房產的信託管理契約，但賴女卻拒絕簽署，還以離家出走的強硬手段應對，因此提告要求賴女必須將登記在名下的一半產權辦理移轉登記。

賴女供稱，2人同居於台北市信義區的豪宅，孩子出生後，2人與「有實無名」的夫妻沒有差別，但由於每次碰上李男的家人從美國返台時，她就必須搬出，相當困擾，才會決定另外購屋解決問題，另外，李男要蓋太陽能電廠時，亟需資金，她本著2人應同甘共苦的心態，也簽字同意讓李男拿該房產向銀行貸款抵押。

台北地方法院審理後認為，賴女從未支付過房款、貸款，另外根據雙方先前曾約定要逐年依照免稅額贈與兒子財產，有存摺及國稅局的贈與稅免稅證明書可佐證，認為李男確實是基於自己買受、使用、管理、處分的目的出資購屋，難以認定有贈與賴女一半房產所有權的意思，判賴女應該移轉房產登記給李男。

賴女不服判決結果決定上訴，但高院勘驗各項事證及雙方的對話內容後發現，李男曾說，「當初我抱著照顧親人的想法，給妳房子，求的就是在我死後，妳和兒子不要為生活讀書煩惱，而這段時間妳不斷的欺騙我，我的厚道和無私的愛，已經被妳磨碎殆盡，妳真的也沒有權利跟我要求什麼了」、「這本不屬於妳的東西，我是被妳騙得團團轉的人」，雖然曾提及「我給妳的」、「一半的所有權」，但也強調都是為了保障兒子的權益。

高等法院認為原審判決並無不妥，將她的上訴駁回；不死心的賴女再提起上訴，最高法院指出，上訴不合法，日前裁定駁回。

腦公！你不可以賴帳喔

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