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首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

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▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／Canon提供）

▲台灣佳能資訊股份有限公司總裁蘇惠璋（左二）、Canon商務解決方案事業群副總裁高橋充夫（右二）。（圖／Canon提供）

記者姚惠茹／台北報導

Canon（佳能）今（21）日舉辦全新imagePROGRAF PRO 系列大圖輸出機亞洲發表會，包括8色的PRO-561S (60吋)和PRO-541S (44吋)以及12色PRO-561(60吋)、PRO-541(44吋)和PRO-521(24吋)五款新機齊發，更搭載業界首創智慧紙張處理能力，全面簡化列印工作流程。

五款新機中，12色PRO系列推出三款，主要針對的使用者是攝影師、藝術家；8色PRO系列推出兩款，主要針對的使用者是廣告、設計師，五款新機皆著重在影像品質的易用性和高效率，跳脫媒材與輸出色彩的侷限，展現最新列印技術、多元輸出媒材與設計人，三方所激盪出的成果。

▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／Canon提供）

▲新創設計師吳思漢Josh（中）作品「莫忘初衷」。（圖／Canon提供）

新機發表會中展出巨幅日式屏風「莫忘初衷」，由新創設計師吳思漢（Josh）透過Canon iPF PRO-540獨家12色的大圖輸出機，結合紙材領導品牌宣城科技的「宣影布」，成功打造出栩栩如生的華麗藝印作品。

▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ Canon imagePROGRAF PRO系列12 色 PRO-561 (60吋) 。（圖／記者姚惠茹攝）

PRO-540共應用12種新顏料，創造驚人色域和色調表現，其中灰色和亮灰色墨水加寬色域範圍，黑色墨水則可捕捉影像暗部區域中的細節，使其變亮，甚至是Chroma Optimiser透明晶亮色墨水還可減少墨滴高度的差異以形成平順塗層，補足顏料墨水的特性，讓黑色呈現更深、色彩密度提高。

▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Canon imagePROGRAF PRO系列搭載業界首創智慧紙張處理能力。（圖／記者姚惠茹攝）
 
特別的是，Canon imagePROGRAF PRO搭配業界首創的智慧紙張處理，新增自動紙張偵測和自動估算紙捲可用量的出色功能，不但能減輕作業工作流程的負擔，還能縮短操作人員在列印準備工作期間的實際工作時間，更搭載智慧自動進紙功能，操作人員只需將紙捲裝入機台即可。

▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Canon imagePROGRAF PRO旗艦系列印表機使用Canon招牌的LUCIA PRO顏料墨水。（圖／記者姚惠茹攝）

至於核心技術和墨水的部分，全新PRO系列印表機搭載高速影像處理引擎L-COA PRO處理器，單顆1.28吋寬FINE(Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering)列印頭，能夠噴出每色最小4 Picoliter的墨滴，可列印出栩栩如生的大尺寸招牌、圖片、美術及攝影成品。

▲首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Canon imagePROGRAF PRO系列可以使用在多元印刷紙材，包括海報塗佈紙、相片紙、合成紙和高級紙材等。（圖／記者姚惠茹攝）

同時在安全保護部分，全新大尺寸印表機具備高度先進的安全性功能，像是500GB加密硬碟、使用隨機資料的安全清除硬碟和編碼功能，因此復原已覆寫資料的可能性幾乎不存在，而且也可以使用PIN碼列印功能進行安全列印，以提升防護性和防止資料外洩。

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