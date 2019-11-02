台灣人「熱愛旅遊」簡直地球特有物種！謝金河：人民不會又老又窮

▲台灣人熱愛出國，簡直是地球上的特有物種。（圖／記者陳凱力攝）



記者林彥臣／綜合報導

因為台灣經濟不景氣大家都不肯花錢旅遊，造成旅遊相關業者苦哈哈？財經專家謝金河在臉書PO出數據顯示，台灣人對旅遊的熱愛堪稱地球特有種，而且一個熱愛旅遊的國度，人民也不會又老又窮。

謝金河表示，在臉書上，經常看到好朋友放開手邊工作，吃遍全世界美食，踏遍南北極地，踩遍喜馬拉雅，非洲吉力馬扎羅等大山，中國大陸的南疆北疆等大江南北⋯⋯台灣人的熱愛旅遊，已成地球上特有物種，從數字就可看出端倪。

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謝金河提出數據指出，一個是2018年台灣出境人次是1664.5萬，2009年是814.2萬，也就是這10年當中，出國人數成長一倍以上。如果拿這個數字來比日本，台灣人堪稱是最熱愛出國的民族。日本去年出境人次是1895.4萬，而日本有1.2億人口，台灣只有日本的尾數，但出國的人次只相差231萬人次，這可以想見台灣人民多麼喜歡出國去玩。以前很多出國的都是軍公教退休人員，現在很多人都覺得人生苦短，因此，積極把握人生尾段，放手玩遍世界。

謝金河舉例，「我的一位大學同學，他的兒子在長榮航空上班，他把握住這個機票一折的機會，兩年之內去了近100個國家」。

▲台灣人尤其熱愛去日本旅遊。圖為日本山形銀山溫泉。（圖／記者王彥甯攝）



謝金河再舉例，二是台灣人瘋日已到極至，去年台灣人去日本482.6萬人次，這當中一年去日本超過10次的占19%，今年前9月，台灣人赴日人數也達373.6萬人次，又比去年同期成長1.3%，而9月37.6萬比去年同期32.9萬成長14.3%。一個小小台灣去日本的人數比起1.2億人口的日本來台196.9萬，幾乎多出兩倍，這是一個不可思議的數字。今年前三季南韓到日本旅遊人數鋭減，9月少了58.1%，台灣成為日本第二大觀光大國，這也是值得重視的數字。

謝金河總結，一個國家的國民熱愛旅遊，不但可以增廣見聞，心胸也會比較開濶，一個熱愛旅遊的國度，人民也不會又老又窮。

網友在謝金河臉書表示，「最喜歡最後一句丶再上一句世界很美麗丶值得走出去！」、「因為台灣高級旅館，動輒一晚上萬元……常讓人立馬決定，出國玩是更值得~」、「因為台灣旅遊成本太高！出國有時候反而便宜」、「去好的國家，會學習到好的事務，及好的想法，人生態度也會很好！」、「國內觀光旅遊業者自己檢討吧！台灣人不是不愛旅遊，是不愛在國內旅遊，國內玩三天，日本玩一週」。

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