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回應「資金、人口都流向新加坡」！　何晶：香港真正的競爭者在中國

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▲回應「資金、人口都流向新加坡」！　何晶：香港真正的競爭者在中國。（圖／翻攝自何晶臉書）

▲何晶近日在臉書發文，對香港局勢做出評論。（圖／翻攝何晶臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

新加坡總理李顯龍妻子、國有投資機構淡馬錫控股公司執行長何晶（Ho Ching）26日在臉書發文指出，許多港人都將新加坡視為「競爭對手」，認為資金和人口都向新加坡流動，但事實上，「香港真正的競爭者其實是在中國的上海、廣州和北京」。

何晶罕見在臉書上發出1,100多字來評論香港局勢，她表示，「在後英治時期，中國加入世貿組織（WTO），並繼續改革和經濟開放，香港的『中國窗口』這個角色已開始發生變化。」她指出，製造業原本佔香港經濟總量的20%至30%，但隨後卻逐漸遷往大陸，佔比跌破10%，甚至連5%都不到，「這意味著，香港流失了大量、穩定的製造業崗位，從半熟練工人到中層主管和管理層。」

據悉，隨著改革開放，大陸的經濟規模到2000年時，已達到約1萬億美元，是香港GDP的6倍。何晶認為，香港已失去傳統的『中國窗口』角色，面對來自北京、上海和廣州的競爭，香港糾結於資金、人口向新加坡和其他地區流動並無濟於事，「現在應該做的是，重新思考自己在中國、在世界上能扮演什麼角色。」

何晶指出，加入WTO後，大陸與世界經濟的進一步融合，GDP迅速增長，到了2018年增長了10倍以上。此外，她也強調，即便是深圳，雖然在1980年之前只是個人煙稀少的漁村農村，其GDP以及對全中國頂尖人才的吸引力和密集程度現都已超過香港，「深圳的成功體現了中國經濟開放的潛力。」

何晶表示，「我們無法決定自己的出身，香港和新加坡也無法自主選擇自己的地理位置；香港在歷史和地理上與中國緊綁在一起，同樣的，新加坡在地理上與東南亞密不可分。」她提到，對一些中國人而言，香港具有吸引力，因為它較少約束，但如果中國繼續放寬一些政策和改善生活條件，香港屆時面臨的真正挑戰是自己在中國、在世界還能扮演什麼角色？」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

Some folks in Hong Kong appear to have an obsession with SG as a “competitor”. Actually, the 2 economies are very...

HO Ching 發佈於 2019年10月25日 星期五
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