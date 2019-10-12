IG網美都沒說的長腿秘笈　修圖App「全身模式」功能救你的NG照

▲如果男友是拍照「苦手」沒關係，修圖App直接給你拍照構圖提示。（圖／《美顏相機》提供）

記者邱倢芯／綜合報導

出門旅遊、姐妹聚會最重要的就是要拍照打卡炫耀一波，不過大部分的人在上傳自拍照之前總是喜歡「修修臉」，不過現在流行更多元人像拍攝方式，例如第三人視角拍攝、拍穿搭、對鏡自拍等，因此有的修圖App便推出了「全身模式」，讓用戶邊拍邊調整身型，讓你拍出逆天長腿照。

《美顏相機》的「全身模式」中內建3款實時修飾身型的套版，包含整體瘦身的「自然修飾」、主打長腿的「超模比例」、以及臀部修飾「S型曲線」，全身美型的同時也強化著重部位。「全身模式」不單只是調整身型及腿長，還加入首創「重合黃金點」構圖提示，只要構圖準確就會出現綠色點點標示，簡單引導用戶拍出完美比例。

除此之外，「全身模式」功能中的「美體」還有8種個人化細部調整功能，包含頭部比例、瘦身、長腿、瘦腿、瘦腰、瘦手臂、美臀、及豐胸等，滿足追求細緻調整的用戶需求，同時補足市面上APP只能單純調整身材比例，無法針對全身特定部位細修的困境。

不過只有修身對於「重度打卡患者」來說一定不夠，因此全身模式也提供10多種質感「全身照範本」，無論是第三人視角、拍穿搭、或是對鏡自拍等不同情境都有對應質感模板。