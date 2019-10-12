到花蓮上廁所有好康！　花蓮市「友善廁所」讓您解Fun拿好禮

▲花蓮市公所透過公私協力模式，與有意願提供廁所給民眾使用的店家共同推出友善廁所。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

借用花蓮市的友善廁所還有機會可以拿好禮，怎麼會有這麼好康的事？花蓮市公所即日起舉辦「友善廁所，解Fun拿好禮」，只要在活動期間內上網填問卷，或是前往臉書「Fun 玩花蓮」完成按讚、留言、標註兩位好友，並公開分享貼文等四步驟，就有機會抽到禮券，活動只到10月31日，中獎名單在11月5日下午公布，歡迎大家一起來「解Fun拿好禮」。



花蓮市公所透過公私協力模式，與有意願提供廁所給民眾使用的店家共同推出友善廁所，並透過這次的推廣與評比活動，讓民眾更加瞭解友善廁所服務內容與合作店家位置。

「友善廁所，解Fun拿好禮」活動於10月1日起至10月31日止，推出「填問卷送好禮」以及「上臉書抽禮券」兩個活動單元，填問卷送好禮的參加資格以使用過友善廁所的民眾為主，即日起至10月31日下午五點前，點選問卷連結https://forms.gle/iuRGKsjeC5fbRRmNA，只要依線上指示填寫，就擁有抽獎機會，獎項為300元禮券，總計有30名。

▲透過活動的推廣與評比，讓民眾更加瞭解友善廁所服務內容與合作店家位置。

至於上臉書抽禮券，則是在10月31日前至臉書「Fun 玩花蓮」完成以下四步驟，也就是按讚、在活動宣傳貼文中留言「Fun 玩花蓮」、標註兩位好友及公開分享貼文，就擁有抽獎機會，獎項為200元禮券，共30名。



花蓮市友善廁所包括花間茶鋪（花蓮市三民街10號）、Arbay 義大利麵（花蓮市自由街120號）、oikos 洄家共好空間（花蓮市中正路551巷13號二樓）、o'rip 生活旅人（花蓮市節約街27號）、6吋盤早午餐（花蓮市博愛街185號）、火車頭烤肉屋（花蓮市中山路151號）、淺草堂豚食專賣店（花蓮市中山路347號）、黑何子仙草專職鋪（花蓮市節約街20-1號）。