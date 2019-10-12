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生雞糞再度違法載運　台東縣開罰6萬

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▲台東縣攔截生雞糞開罰退運。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣攔截生雞糞開罰退運。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府為避免違法載運生禽畜糞再次至台東縣或經過，11日晚間警方、農業與環保等3單位於台東縣森永派出所針對違法載運進行攔檢時，再次聯手查獲來自南投縣貨運公司載運屏東縣畜牧場17.5公噸的生雞糞，路經台東將載至花蓮縣使用，因未持有核准之運送聯單除了將開立第6張6萬元罰單外並予以退運。

台東縣環保局表示，自6月起警察、農業與環保等3個單位攜手合作共攔獲6輛無許可載運證明之違規車輛，攔阻9萬8千公斤生雞糞載運或經過或進入台東，已開立5張罰單罰鍰總計30萬元。

環保局呼籲畜牧業、運輸業及販售業之業者，載運或使用生禽畜糞務必向農業主管機關申請並獲核准遵守相關法令規定，打擊污染行為台東只會加嚴且持續，執法沒有假期，不容挑戰公權力！

環保局提醒農民朋友，農田不能直接施用未腐熟生禽畜糞，要腐熟完全後使用，而且一定要妥善覆土，如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，會依法裁罰6000元以下罰鍰。民眾若有發現影響環境衛生之情事，可使用以下多種管道提出陳情，公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP「公害報報」及環保局陳情專線0800-066-666或089-221999。

▲台東縣攔截生雞糞開罰退運。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣攔截生雞糞開罰退運。（圖／記者楊均典翻攝）

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