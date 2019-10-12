夢見廁所超髒！反映潛意識認為「內心欲望」很骯髒　爆紅禁書作者神解夢

▲夢見廁所很髒而不敢上，可能是反映潛意識認為「欲望」很髒。（示意圖／Photo by Gabor Monori on Unsplash）

文／武志紅

摘自／《夢知道答案》

●夢者：Anny，女，36歲，外商員工。

●夢境：我和同事一起去上廁所，廁所髒極了，我說不能用，同事說可以、沒問題，她還在蹲位上躺下來向我示範。

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●分析：許多人都夢見過骯髒得不堪忍受的廁所，對於這一類夢，佛洛伊德的經典精神分析是，這反映了我們對於欲望和享受的態度。

上廁所怎麼能和欲望與享受聯繫在一起呢？依照佛洛伊德的解釋，一歲半前的孩子處在「口腔期」，1歲半至3歲的孩子則處於「肛門期」。

所謂「口腔期」，即這一階段的孩子的口部特別敏感，他們能從口部的活動中獲得極大的滿足感，所以會執著於口部活動，譬如什麼都要咬一咬或吮吸一下。義大利的幼兒教育專家蒙特梭利則認為，這一階段的孩子是在用無比敏感的嘴部來探索世界，例如他會用牙齒咬一下硬幣，並不是想把硬幣吞下去，只是想用牙齒和嘴唇來感受硬幣的質感。

很多父母會覺得，孩子隨便咬、叼或吮吸東西實在太髒了，所以會限制孩子，但這反而會讓孩子固著在這一行為上。孩子要麼是嘴部一點感受都沒有，因為防禦感太強了，不敢再去這麼做；要麼是特別喜歡咬東西，譬如咬指甲等，這是在滿足沒有被滿足的需要。

所謂「肛門期」，即這一階段的孩子，肛門周圍部位的神經非常敏感，孩子會從排大小便的行為中獲得快感。

很自然地，父母會對孩子的排大小便行為進行訓練，但如果訓練太嚴格，就會讓孩子形成一種認知──排大小便是非常骯髒的，而它帶來的快感也是非常骯髒的。這種認知更進一步，就會發展成——「一切欲望和快樂都是骯髒的，都是特別需要節制的。」

如果了解了Anny做這種夢的背景，我們會明白，她的廁所夢典型地反映了這樣一種認知──她的欲求是非常骯髒的。

Anny說，她多年來經常做髒廁所的夢。一年前，這種夢變得特別頻繁，夢境也特別清晰，帶來的情緒也格外難受。她講述的這個夢，正是最近這一系列夢的開始。

我問她，做這個夢的那一天發生了什麼事？

她回答說，當時他們部門籌備了一次旅遊，途中幾個常和她在一起的同事屢屢講起公司內職位升遷的事。講到這裡，她突然想起什麼似的補充說，最近這一年來，她每次做髒廁所的夢都是夢見和同事一起找廁所。

這是一個很關鍵的細節。我馬上明白了這個夢的含義，不過我還是要問她：「你怎麼看待這類夢的含義？」

她有點困惑地問，是不是這個夢在暗示或預示，她或她的親人身體出問題了？因為她父親最近生了一場大病，這讓她懷疑這個夢是在預示父親的處境。她也感到很內疚，如果她早點明白這類夢的含義，那麼她就可以更好地幫父親治病了。

不過她懷疑自己的解釋並不正確，因為父親的病已經好了，而這類夢還在繼續。關鍵是，這類夢中從來沒有出現過她的親人，出現的都是同事，而且都是女同事。

我對Anny有一定的了解，我知道最近一年來，有件事一直困擾著她──就是她的升遷問題。她的工作能力有口皆碑，也非常勤勞，且從來不製造麻煩，但長久以來，升遷一直沒有她的份。更過分的是，數月前公司有一次工作調動，把她從一個很重要的崗位平調到了一個不重要的崗位上。並且，她是調動決定做出後才知道，之前主管和同事一直瞞著她。

非常有意思的是，一個夢讓她明白，主管和同事看似在害她，其實是在幫她。

夢中，她上了一輛公車，車上全是主管和同事。車上有兩種座位，一種是大椅子，一種是小板凳，大椅子都被人占去了，她只能坐小板凳。這讓她很是不滿。但奇怪的是，當她坐上小板凳後，覺得非常舒服，心裡還湧出一句話──「這就是我想要的座位」。

這個夢的寓意和感受是如此清晰，令她醒來後一瞬間明白，坐在小板凳——亦即不重要的崗位上——正是她的渴望。明白這一點後，她對主管和同事的不滿消失了。

如果說，這個夢讓她明白自己為什麼追求被調到不重要的崗位上，那麼髒廁所的夢就是在告訴她，她為什麼不去占據高位。因為她潛意識中認為，占重要位置的欲望是非常骯髒的。

如果把公車視為廁所，而將蹲位視為座位，這兩個夢其實是同一回事。

在我看來，髒廁所的夢還有另一種解釋，這也涉及排便的深層寓意。說起來，排便似乎是一種齷齪事，但這種齷齪事，卻是和另一件看起來光明正大的事密切聯繫的，那就是攝取食物。

我們古老的傳說中有一種動物叫貔貅，這種動物只有嘴而沒有肛門，所以牠被視為聚財的象徵。但事實上，假若一種生靈只吃東西而不排便，牠很快會死去。真正健康、平衡而靈活的是，在吃東西上沒有障礙，在排便上也沒有障礙。或者說，在吃東西時能有享受的感覺，在排便時也覺得暢快。

這兩者是緊密關聯的。如果一個人在排便上沒有障礙，他在收穫或索取上也會沒有什麼障礙。而假若一個人在排便上有障礙，那麼他在尋求外界資源上也會有障礙。

徹底反過來看，假若一個人在對待外界資源的態度上大有問題，那麼可以推論，他在排便上也會有問題。譬如，如果你遇到守財奴或吝嗇鬼，那麼可以大致推斷，這個人可能真如貔貅一樣，有便祕的問題。

Anny不是吝嗇鬼，她在給予別人幫助上沒有太大問題，她的問題是，她不能索取。或者說，她不能為自己爭取利益。她認為，為自己爭取利益的欲望是很骯髒的行為。

不能為自己爭取利益，也就是不能去暢快地索取「食物」——外界資源。而之所以不能這樣索取，可能是因為小時候過於嚴格的排便訓練或家庭作風，令她認為欲望不是好東西，是非常髒的，必須節制甚至禁止。

一年前，和同事一起談論公司升遷的問題，可能激發了她的野心，但她的潛意識立即對此發出了一道禁令──野心是髒東西。因而，她做了髒廁所的夢。一年來，她做的有關髒廁所的夢，總是和女同事有關，這種寓意再清晰不過了。

有個不容忽視的細節是，女同事甚至躺在蹲位上向她示範，廁所是可以使用的。這可能反映了Anny一個下意識的念頭——女人要上高位，很可能就要透過性的途徑。因為排大小便是和生殖器息息相關的，所以髒廁所夢有個很常見的寓意是，性是骯髒的。

Anny說，她有時暗自想，那些升遷的女同事是不是用了什麼不光明正大的方法，不過這時她又會立即譴責自己不該瞎猜測別人。

談話過程中，Anny還談到，她欣賞「無欲則剛」的人生哲學。真正的無欲則剛，是看破了欲望的局限，但Anny的無欲則剛，是將「欲」視為髒東西而不要，這是有很大的差異的。

談到最後，我問Anny想改變對欲望的態度嗎？她說，不，不想，「我只想知道，髒廁所的夢是不是暗示我或親人的身體出了問題，如果沒出問題我就放心了。」

我說，那你暫時可以放心，這個夢應該沒有這個寓意。

如果一個人認為自己這樣很好，那麼心理師就不必非得引導對方改變。催眠大師艾瑞克森給一名政客做治療，這名政客有偏頭痛，催眠中發現，他在為妻子偷情的事情頭疼，卻假裝對此不知情。艾瑞克森問，你想治好自己的偏頭痛嗎？這意味著，你得直視妻子偷情的事。他回答說，不想。因此，艾瑞克森沒有對他進行治療。

我們都有生活在特定狀態下的權力。

★本文摘自寶瓶文化《夢知道答案》，作者武志紅，資深心理諮詢師（同台灣諮商心理師），心理學暢銷作家，微博逾600萬粉絲，曾發表《巨嬰國》在中國爆紅並被列為禁書。

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