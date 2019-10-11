連假第3天國道「9壅塞路段」懶人包　高公局說話了：將湧北返車潮

▲高公局預估，12日將出現提前北上的車潮。（圖／記者陳家豪攝）



記者柯振中／綜合報導

國慶連假即將邁入第3天，交通部高公局預估，12日下午將湧現提前北上的車流，國道1號北向虎尾到埔鹽系統、南屯到台中系統、新竹系統到湖口等9大系統可能出現車多壅擠的情況。

高公局提到，12日是國慶連假的第3天，預估國道交通量為115百萬車公里，是平常日的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，是平日的1.5倍。

請繼續往下閱讀...

高公局預估，12日下午將出現提前北返車流，壅塞路段預測為國1北向虎尾到埔鹽系統、、南屯到台中系統、新竹系統到湖口、國3北向竹山到中興、霧峰系統到霧峰、大山到香山、關西到三鶯、國5北向宜蘭到坪林及國6西向舊正到霧峰系統等9大路段，建議北上的用路人盡量上午出發、改道行駛貨利用暫停收費時段行駛國道，以節省時間、金錢。

▼12日塞車路段預估表。（圖／高公局提供）



高公局指出，為了緩解車潮，12日將有6大交通疏導措施，分別是：

一、下午2點到晚間9點國5蘇澳到頭城北向高乘載管制

二、全日封閉國1虎尾

三、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道

四、單一費率(國3新竹系統至燕巢系統再8折收費)

五、深夜0-5時暫停收費

六、開放路肩及匝道儀控

高公局說明，針對連假期間的高速公路尖峰時段與路段，已經規劃4條長途、7條短途替代道路，讓用路人避開塞車路段，建議民眾能利用台9替代國五、台63替代國6、台61替代國1及國3，避免塞在車陣中。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼高公局預估的12日塞車路段。（圖／高公局提供）

