東區清秀妹「脫褲起身多一顆」　眼尖網友發現生理異狀…呼籲快就醫

▲清秀妹「東區脫褲」直接來！起身腳下多一顆…網噁吐：這人好眼熟。（圖／翻攝爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

台北市東區一名眼熟清秀女，被拍到隨地便溺，影片被PO上網後引起討論。其中有眼尖的網友發現這位清秀女的生理狀況，留言呼籲她要快點去就醫。

▶︎清秀妹「東區脫褲」直接來！起身腳下多一顆…網噁吐：這人好眼熟

女網友近日在臉書私密社團《爆料公社》發文，指出5月22日一位女子在台北東區隨地撇條，文章PO出後立刻吸引上萬名網友按讚留言。影片中可以看到長相清秀的女子，手中還拿著食物，但她利用空出的手拉下褲子，藉著包包跟外套遮掩蹲下，直接在人行道上排便。

▲清秀妹直接在東區排遺，事後還亂丟垃圾。（圖／翻攝爆料公社）

女子起身後，地上留下一顆排遺物，並將手中垃圾全丟在一旁變電箱，消息經《ETtoday新聞雲》曝光後引起廣大網友討論。其中有網友認為這位女子看起來有點眼熟，也有人發現，通常會有這舉動的一定是相當緊急，但女子卻只有留下一顆排遺物，懷疑可能有便秘的困擾，留言建議女子可以去就醫改善。

▲▼網友根據女子留下的排遺物，判斷她可能有嚴重便秘。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

據了解，該名女子的位置位於忠孝東路四段的巷子內，不到100公尺的距離便有百貨公司、超商及捷運站，卻選擇在人來人往的店家前排便，難免引起網友反感。

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