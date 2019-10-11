無錫斷橋像「一刀切下」！砸地劇震「賓館都在晃」…女逃死一旁痛哭

▲無錫的大橋發生倒塌意外。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者柯振中／綜合報導

江蘇無錫市10日發生重大意外，當地312國到高架橋像是被「切了一刀」一般發生側翻，導致3輛小客車被壓在橋底。目擊者指出，事情發生的當下，就像發生了地震天搖地動，嚇的幾名剛從橋底下逃出的女生崩潰大哭。目前搜救工作仍在持續進行中，傷亡情況仍在確認。

綜合路媒報導，這起事件發生在10日晚間6點左右，江蘇無錫312國到上海方向K135處、錫港路上跨橋側翻情況，導致3輛小客車被壓在橋底。目擊者馬姓男子指出，他事發前20分鐘才剛從大橋底下騎過，看到新聞的當下，以為是有人在惡搞。

▼無錫的大橋發生倒塌事故。（圖／翻攝自微博）



馬男說明，確認事情是真的，他立刻返回現場，發現橋側已經擠滿人，許多熱心男子在路邊招呼施救，「好幾輛車被壓在橋下面，就露出個車頭，我和幾個男的靠近了大喊，車裡沒有回應。」

馬男表示，事故現場的橋體就像被「切了一刀」一樣，整段橋崩落，旁邊的碎石不多，畫面相當慘烈，「現場也有幾個剛從那橋底下逃生的女的嚇哭了。」

此外，一名在附近工作的賓館工作人員指出，事發的當下，整棟樓像遇到地震一樣，不斷劇烈搖晃；有賓館客人的車輛就停放在橋的附近，疑似被壓垮，但當時車上沒有人。

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