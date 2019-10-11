把調酒做成一整根玉米及牙膏　信義區網美酒吧超有梗

今年7月開幕的「She_Design TAPAS SOJU BAR」號稱信義區最好拍的網美酒吧，以女孩愛拍照、打卡為出發點，從設計、餐點擺盤到調酒都走視覺系路線，也成為女孩下班約會新據點。

「She_Design TRUST THE BARTENDER」期間限定調酒實驗室！

抓準女孩想要嘗鮮的心理，在9/29 - 10/31期間「She_Design TAPAS SOJU BAR」推出期間限定的活動「She_Design TRUST THE BARTENDER」，透過顛覆思維的創新實驗方式，將調酒變化成你意想不到的呈現方式，像是牙膏、玉米…等造型。老闆Daisy表示：「最有趣的部分在於未知的體驗，總共有20多款創意調酒，只要參加活動就可以品嘗到5~6款由bartender所調製的特製調酒，每天提供的都不一樣，你永遠不知道今天會喝到什麼。」

像是這款插著仙女棒的整根玉米一上桌，馬上引起女孩搶拍，但最讓人驚訝的，它卻是一款調酒，將加入貝禮詩奶酒做成冰淇淋注入店家特別訂製的擬真玉米模型中，切開後裡面還藏有讓人驚喜的跳跳糖，口感吃起來帶點焦糖爆米花的味道，香甜滋味讓人忍不住一口接一口。

此外這款做成牙膏造型的調酒也很有梗！將薄荷口味的調酒冰凍成膏狀質地，注入特製的牙膏軟管中，上桌時還會附上牙刷，喝的時候要將「牙膏」擠在牙刷上，用這麼特別的方式乾杯，是不是很有趣呢？

「She_Design TRUST THE BARTENDER」

費用：NT$1000/人

期間限定：9/29 - 10/31



此外這邊在每週三晚間的20:00-22:00時段也推出「She_Design Bubbly Night 泡泡之夜」，期間入場的賓客，可以每人NT$888的價錢無限暢飲法國粉紅酒+微氣泡酒，此外還包含桌邊服務的主題派對推車及起司甜點Buffet，若是四人以上訂位，還贈送視覺效果十足的「泡泡香檳調酒」兩杯。

「She_Design Bubbly Night 泡泡之夜」

費用：NT$888/人

時間：每周三20:00-22:00

She_Design TAPAS SOJU BAR

地址：台北市信義區基隆路一段127號一樓

電話：02-8787-3918

營業時間：周一至周六17：30～01：00（例假日前一天營業至02：00）、周日12：00～01：00

座位數：60席 （含包廂10席、吧檯5席）

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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