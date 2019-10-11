獨／張大千畫作失竊30年遭拍賣疑案　關鍵人物現身…竟是白色恐怖受難者

記者劉昌松／台北報導

蘇富比原定今年秋拍要賣出的國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，因傳出是30年前失竊贓物，蘇富比因爭議未解決定撤拍，而偵辦贓畫案的台北地檢署，日前已傳喚劉姓關鍵人士到案，說明取得畫作來源，讓人意外的是，劉男身分特殊，竟是和李敖同案受冤的白色恐怖受難者。

▲張大千《春山雲瀑》失竊疑雲的劉姓關鍵人物(左)，日前在家人陪同下到北檢說明取得畫作經過。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，80多歲的劉男是南部人，因被控涉及1970年的「臺北花旗銀行爆炸案」等案，遭當時的警備總部逮捕，同案遭捕的還有已故作家李敖、前立委謝聰敏等人，在獄中期間，劉在廁紙上練習書畫，因此對藝術頗有心得，根據「國家人權博物館」說明，他被依「共同受叛徒之指使，擾亂治安」判刑5年8月，1976年11月才出獄。

▲蘇富比在贓畫疑雲未解的情況下，公告撤回這幅《春山雲瀑》拍賣。（圖／翻攝蘇富比網站）

而這位白色恐怖受難者，在日前到北檢出庭，協助偵辦張大千贓畫疑案後，對記者欲言又止，身旁親友代為婉拒受訪，僅表示畫作是20多年前買來的，已經把前手資料交給檢察官繼續調查。

被指為失竊贓物的《春山雲瀑》，是張大千在1969年間，送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧71歲壽禮，原本蘇富比要在10月7日秋拍中，以底價3800萬港幣(約台幣1.52億元)拍賣，但黃君璧女兒黃湘詅指控，這幅畫是家中30年前遭竊失物，全案恐有贓物罪嫌，現正由檢察官指揮警方全力追查畫作歷年轉手經過。

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