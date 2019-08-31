純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

▲樂天商銀籌備處負責人魏啟林（左）。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

日本樂天銀行與國票金控共組的樂天國際商業銀行，預計明年中開業，也是即將運營的純網銀之一，根據樂天商銀的規劃，明年開業時希望能招募60名員工，並在開業第一年增加到120人，並希望可以繼續擴大。

樂天商銀「接地氣」 九成採用本地員工

請繼續往下閱讀...

樂天商銀是日本的樂天銀集團持股51%、國票金持股49%，股東結構相當單純的一家純網銀。樂天銀行籌備處負責人魏啟林表示，由於日本樂天集團原本就有豐富的經營純網銀的經驗，所以與國票金共同籌組的樂天商業銀行，「在地化」、「接地氣」是非常重要的，員工中除了少數是日本人之外，約九成會採用本地員工。

目前樂天商業銀行也正在積極找尋人才，外界好奇，需要什麼樣的條件和理念？魏啟林表示，這就跟開修車廠必須要有修車技術、懂得汽車結構是一樣的道理，雖然不一定要具有資訊、金融雙學位人才，但是熟悉資訊系統、懂網路、具一定的英文程度是基本的要求，如此才能立即上線、服務消費者。所以樂天商銀「非常需要年輕人」，因為年輕人具有創意、懂網路與資訊，正是樂天商銀所需要的人才。

具備英文能力 內部溝通才能順利

魏啟林說，雖然樂天商銀的大股東是「日本人」但是內部開會、文件的往來，都是以「英文」作為溝通語言，因此樂天商銀的員工具備一定的英文能力，未來才能溝通順利。

在薪水方面，年輕人經驗不多，恐怕不會「相當驚人」但是會給予合理的報酬，魏啟林表示，不會讓年輕人淪為「低薪族」、「窮忙族」，絕對會讓他們擺脫低薪的一族既定印象。魏啟林表示，樂天商銀是屬於「國際化」的銀行，除了在地化與本地人才之外，樂天也歡迎非本地、外國人才（並不只日本人）加入行列，讓樂天在台灣能夠發展得更好、更為順暢。

至於，是否會「高薪挖角」業界或者科技界菁英人才？魏啟林表示，因為純網銀多還在建置系統、創立的結構的階段，現在「求才若渴」，如果真的很優秀、符合樂天建置純網銀的需求的話，不排除「高薪挖角」，但是這樣的人並不會太多。

▼樂天商銀小檔案。（圖／記者吳靜君製）

相關閱讀：

►純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才 文科生、理科生也可捧金飯碗

►純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業 年底前招募逾百位專才

►純網銀徵才大戰／將來銀行 「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

►純網銀徵才大戰／金融業防搶才！ 資科人才起薪比一般行員至少多1萬元