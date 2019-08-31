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純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

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▲▼將來銀行董事長鍾福貴(中)。（圖／記者吳靜君攝）

▲將來銀行籌備處三巨頭，總經理梅驊(左)、董事長鍾福貴(中)、執行長劉奕成(左)。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

由中華電信、兆豐銀行等公股事業投資，被稱為「國家隊」純網銀的將來銀行將在明年第2季正式上線，現在正積極的找尋「將來的人才」，而將來銀行找人才方式也很「創意」是透過臉書（Facebook)宣傳和一場場的說明會與求職者互動，讓求職者可以了解將來銀行未來的「願景」。

認同銀行「理念更重要」　拒絕高薪挖角

請繼續往下閱讀...

將來銀行籌備處目前約有66名員工，預計在明年開業之前，可以招募到200~300名員工，現在將來銀行也舉辦了好幾場徵才說明會，今（31）日就有一場徵才活動。將來銀行籌備處的高階主管包含資訊長、策略長等都親自參加了這場活動，向求職者說明將來銀行的願景，展現將來銀行攬才的誠意。

將來銀行現在是「從零到有」的辛苦創立架構階段，所需要的人才以「有經驗」為主，但要具有「年輕的心」和思想，實際上將來銀行員工平均年齡大約都在30多歲左右，正值職涯「精華」、「巔峰」時期。

即便如此，將來銀行籌備處總經理梅驊說：「我們拒絕高薪挖角」，他認為，如果可以用薪水挖來的人才，那麼也可能會被高薪挖走，這對還在草創階段的將來銀行並非有利。梅驊說我們需要的是能夠「認同理念」的員工，這些員工才能夠與將來銀行一起走得久、一起成長。薪資方面，梅驊強調不會多兩成、三成薪資，但是也會讓有經驗的人才願意加入、參與付出。

多元背景員工　混血、混搭超受歡迎

由於「純網銀」是銀行與科技的結合，所以未來純網銀所需要的人才與傳統金融業很不相同，再也不講求「血統純正」而是「混愈多、愈好」。

梅驊說，將來銀行鎖定的人才包含資訊科技、金融以及人文等三大領域人才，但是具有的背景愈多元愈好。以他們目前有的60多名員工中，有些員工有金融、電商等工作經驗；有些則是有資訊、服務業等「混血兒」，已經很難釐清是金融體系出身、科技體系出身。

外界認為，只有具IT背景、金融背景的人才才可加入純網銀，梅驊認為，不見得IT背景才能來投履歷，其實擁有人文、歷史背景也占有優勢，他希望，有「懂生活」的夥伴加入，才能從「人」的角度出發，設計符合民眾所需要的產品。

落實普惠金融　職場小白、新住民也是「將來的」夥伴

至於，剛畢業的「小白紙」、社會新鮮人是否有機會參與純網銀的工作，梅驊指出，將來銀行有提供10位實習機會讓研究生實習，他也驚訝發現，這些年輕人具有豐富的「創意」是他們這些有社會經驗的青壯年所沒有想過的，「創意」就是這些年輕人最大的競爭力和資源，他說，未來也不排除給這些實習生加入，成為將來銀行一員的機會。此外，為了落實普惠金融，讓服務深入台灣各角落，將來銀行也考慮聘僱新住民夥伴，用所有客群熟悉的語言提供服務，讓將來銀行可以更貼近民眾與生活。

▼將來銀行小檔案。（圖／記者吳靜君製、以銀行公告為準）


▲▼將來銀行小檔案。（圖／記者吳靜君製）

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