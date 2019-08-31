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純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

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備份LINE訊息求助官方這樣回　連3C達人都怒了。（圖／達志影像／美聯社）

▲LINE Bank將在明年上半年開業，預計今年底前將會延攬逾百位人才。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

台灣邁入純網銀的時代，3大團隊通通取得設立許可執照後，開始展開獵人才大戰。LINE Bank預定在明（2020）年上半年正式開業，目前正著手進行人員擴編計畫，鎖定法遵、風控、科技、金融、資安、AI、大數據等相關專才，預計今年底前的人才需求超過百位。

金管會7月底公布純網銀名單，原先預計只開放2張執照，不過後來考量營運模式、目標客群皆有所差異，最後拍板將來銀行、樂天銀行、LINE Bank等3家皆獲得設立許可，期許發揮鯰魚效應，落實普惠金融。

請繼續往下閱讀...

對此，金管會主委顧立雄當時說明，3家初期營運模式和目標客群大不同，整體來看皆有助於提升客戶使用金融服務；其中LINE Bank以社群媒體為基礎，主打目標客群為LINE與生態圈的廣大使用者，未來能透過LINE社群進行轉帳、分帳及收付款，打造一站式的全方位服務。

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（圖／記者林敬旻攝）

LINE Bank籌備處表示，在取得設立許可之後，會持續聆聽消費者的需求與回饋，開發符合消費者期待的產品與服務，待開行營運之後會清楚說明，預計於2020年上半年在台灣市場展開純網銀服務。

隨著純網銀的時代來臨，鯰魚效應提早在人才搶奪大戰中發酵。LINE Bank籌備處指出，目前人員擴編計畫目前正在著手進行，擴增的人力數會視業務發展需求來規劃。

為了打造最適合台灣市場的金融服務與金融生態圈，LINE Bank籌備處透露，預計今年底前的人才需求超過百位，並鎖定法遵、風控、科技、金融、資安、AI、大數據等相關領域的專才。

LINE Bank籌備處的發起人組成，包括LINE Financial台灣持股49.9%、台北富邦銀行持股25.1%；中國信託商業銀行、台灣大哥大、渣打國際商業銀行、遠傳電信、聯邦銀行各持股5%，金融業持股比例合計共40.1%。

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