純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

▲傳統金融業也正在發展金融科技、數位銀行，所需要的人才和純網銀相當。（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

金管會公布了3張純網銀執照，包含「國家隊」將來銀行；以日本樂天集團主導的樂天國際商業銀行；以及LINE Financial為主的Line Bank。這3家純網銀正籌備開業當中，並且積極的招募人才，不論是資訊、科技、金融、人文或者是AI、大數據等相關背景的人才，都是純網銀們想要網羅的對象。

傳統銀行資源多 不怕純網銀「來挖角」

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但是傳統銀行又如何看待純網銀搶才，以及要如何固樁呢？一家公股銀行主管表示，因為各銀行也正在發展金融科技、數位銀行等，發展的方向將會與純網銀相似，所需要的人才也與純網銀相同，包含資訊、科技、AI以及大數據、區塊鏈等是傳統銀行積極爭取的對象。

銀行主管說，傳統銀行在搶才作戰上，還是具有一定的優勢。主要原因是，傳統銀行營運穩定、人才工作也就相對穩定，銀行主管說，人工作也會追求「安全感」，而傳統銀行營運、各方面都已經在軌道上，比起純網銀來說更能給人「安全」、「穩定」的感覺。

此外，因為傳統銀行還有實體的分行、業務也較為多元，因此能夠給予人才的資源又更多，包含輪調、海外工作等，對於年輕人的發展有更多的機會，因此現在的傳統銀行暫不擔心純網銀來挖角。

▲金融科技、數位發展是傳統銀行兵家必爭之地，他們更怕同業來挖角。（圖／PAKUTAS）

高薪＋儲備幹部培訓 傳統銀行兩招固樁科技人才

傳統銀行雖然不怕純網銀來挖角，但金融市場是處於過度競爭的狀態，數位科技更是兵家必爭，傳統銀行更怕「同業」來挖角，所以通常會有兩大方式來攬才、留才與固樁。

一，薪資比一般金融行員的起薪還要高：銀行主管說，因為銀行現在發展金融科技、數位銀行，所需要的是科技運用、資訊應用等人才，多是「資管」專業背景的人，這一類的人才的起薪會比一般金融專業為主的行員多1萬元以上，就是希望以較優渥的薪資留住相關的人才。

二，設立科技、資訊儲備幹部：過去金融業都會招募金融MA(儲備幹部)，標榜年薪可以破百萬，但是近年來傳統銀行更積極釋出科技MA，讓科技、資訊的菁英可以加入銀行的行列。銀行主管解釋，科技MA不只是薪水高，主要目的是讓這些菁英也有機會可以到其他單位歷練，除了原本的資訊專業之外，也能到業務單位學習更多金融、銀行業務知識，對於未來的職涯發展、升職都很有幫助。

純網銀現在才初進入市場，草創時期純網銀恐怕要以更高的薪資以及資金成本，才能夠吸引人才和推展業務，金融業主管認為，純網銀恐怕要3~5年後才會具規模，對於市場的影響與趨勢才能夠觀察得出。

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