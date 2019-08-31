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純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲純網銀即將在2020年開業，3家業者求才若渴，紛紛展開徵才大作戰。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀在7月放榜後，將來銀行、樂天國際商業銀行及LINE Bank都求才若渴，展開搶人才大戰。細看純網銀徵才方式、人才需求，與傳統銀行也很不一樣，專家分析出資訊工程、客服等4類型人才最夯，即便沒有金融背景的人也吃香，不管是文科生或理科生通通都有機會捧另類的「金飯碗」。

純網銀來勢洶洶，不少銀行業改變人才需求的定位，就有銀行主管透露，這3類人才最為搶手，首先是「Customer Management Thinking」，指的是以客戶需求為出發點，不單純只是販售金融商品；第二為「大數據分析人才」，事實上銀行擁有許多數據，最需要的是能夠解讀數據背後的意義，了解客戶潛在需求及動向，最後是「PM人才」，不但能以使用者角度來設計產品，也能用程式語言和工程師溝通，可以省下不少時間。

請繼續往下閱讀...

觀察3家純網銀業者釋出的職缺，104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄分析，將來銀行和樂天銀行分別開出40至50個職缺，LINE Bank也有約20個職缺，且絕大部分的工作機會薪資皆屬於「面議」，換句話說，純網銀所釋出的多數職缺，月薪擁有4萬元以上的水準。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲觀察純網銀目前所公布的職缺，薪資多屬於「面議」，意味著月薪普遍超過4萬元。（示意圖／記者張一中攝）

鍾文雄從中歸納出4個徵才特點，首先是資訊工程類的職缺很夯，像是軟體工程師、大數據工程師、資安工程師等人才需求較大；其次，純網銀適用與現有銀行相同的法規與監理要求，因此需要洗錢防制、法令遵循等這類型的人才；第三，UI（使用者介面）、UX（使用者體驗）設計師，也是純網銀徵才的共同特點之一。

最後一類「客服」較為特別，鍾文雄說，純網銀最大特色在於沒有實體分行，運用網路進行所有的銀行業務，因而衍生出「客服線上聆聽師」的職缺，解決消費者碰到的問題，且不分科系，因此無論是文組或理組科系畢業的人，都有機會搶下金飯碗。

從純網銀初期的人力招募來看，具有金融相關背景的人才，不一定比較加分，yes123求職網發言人楊宗斌指出，純網銀開業後，許多金融交易與服務便可在線上進行，跨領域人才反而是各家爭搶的對象，舉例來說，求職者擁有財務金融的知識，同時又有IT的背景，相對較為吃香，更容易吸引業者自動找上門，薪資也會跟著水漲船高。

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