6歲女兒跟同學撞鉛筆盒大喊：很蠢！　單親媽改送「夾鏈袋」教她感恩

▲女兒哭著後悔想拿回丟掉的鉛筆盒，但為時已晚。（圖／翻攝自Facebook／Haley Hassell／以下亦同）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國佛羅里達州單親媽媽海莉哈塞（Haley Hassel）買一個鉛筆盒，送給6歲女兒普瑞斯蕾（Presleigh）作為開學的禮物，沒想到女兒因為鉛筆盒「班上每個人」都有，憤怒地將鉛筆盒丟進垃圾桶裡，甚至要求要一個跟同學不一樣的鉛筆盒。事後，母親在塑膠夾鏈袋寫上女兒的名字，當作新鉛筆盒送給女兒，希望女兒可以記取教訓。

綜合外媒報導，海莉哈塞在臉書PO文分享「教育孩子感恩的經驗」。日前，海莉哈塞送鉛筆盒給即將上一年級的女兒當作禮物，為了選出最適合的鉛筆盒，特地跑了三家店，最終找到這個粉紅色鉛筆盒，上面有著男孩跟女孩的卡通圖案，還有粉紅色愛心當背景，模樣相當可愛童趣。沒想到女兒不但不領情，生氣的將鉛筆盒丟進垃圾桶，還甩房門大喊，「這很蠢！我們班上每個人都有！我不要它了！」

海莉哈塞聽完後氣到煙就要從耳朵冒出來了，她表示，當時真的氣得七竅生煙，「拼命工作，就是想要滿足她。且一直認為把女兒教的是懂得感恩的，並知道自己有多幸運。」不過女兒此一舉動，顯然需要一個小小的教訓。

▲母親拿塑膠袋，送給女兒「跟別人不一樣」的鉛筆盒。（圖／翻攝自Facebook／Haley Hassell）

事後，海莉哈塞拿了一個塑膠夾鏈袋，在上面寫下「Presleigh's pencil bag」送給女兒。普瑞斯蕾對於母親的舉動嚇到，她後悔地哭著想拿回鉛筆盒，但鉛筆盒已經不屬於她了。母親告訴普瑞斯蕾「我會把垃圾桶的鉛筆盒撿回來，送給沒錢買學習用品，或是沒有爸媽媽的小孩。」

海莉哈塞忍住心中怒火，藉此機會向女兒教育，「你現在所擁有的一切是多麼的幸運，學習用感恩的心去生活。」貼文一出，立即獲得13萬網友按讚，認為海莉哈塞教育小孩的方式很有智慧，「你給了她偉大的教訓！」、「這是很好的教育方式，保持下去」、「世界上需要更多像你一樣優秀的母親。」

▼母女倆感情好，常在臉書上發文分享日常生活。（圖／翻攝自Facebook／Haley Hassell）