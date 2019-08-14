年年調高基本工資　蔡英文總統任內調幅贏過馬英九

▲總統蔡英文就任以來年年調漲基本工資。（圖／記者徐文彬攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資確定再度調漲，也讓蔡英文總統任內的月薪調幅，達到18.9％，時薪調幅更達31.6％，雙雙超越馬英九總統任內的調幅（月薪調幅15.8％，時薪調幅26.3％）。

檢視台灣基本工資調整史，民國86年至96年間，曾長期凍漲長達10年之久，直到民國96年才開始逐年往上調，當年自7月1日起，基本工資由每月1萬5,840元，調高至1萬7,280元；時薪由66元，調高至95元。

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馬英九總統任內，基本工資曾經調高5次，月薪從1萬7,280元，調高到2萬零8元（增幅15.8％），時薪從95元調高到120（增幅26.3％）。

蔡英文上任後至今，連同這次調高基本工資，一共調漲4次，任內基本工資月薪由原本的2萬8元調升至2萬3800元，總共調升了3792元，(調幅達18.9%)，時薪從120元調高到158元(調幅達31.6%)。

兩相比較之下，蔡英文執政的基本工資調幅，已經超過馬英九任內，不過，對照蔡英文日前喊出基本工資月薪3萬元的夢想數字，還有一段漫漫長路。

▲▼基本工資漲幅表。（圖／記者余弦妙製表，點圖可放大）

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