連4年調漲基本工資！　勞動部長許銘春：沒有政治考量...逾231萬勞工受惠

▲基本工資審議會議結束，勞動部長許銘春主持會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議會今（14）日順利落幕，經過長達6小時討論，拍板定案月薪調高3.03%至2萬3800元，時薪調高5.33%至158元，預計109年1月1日起實施。會後，勞動部長許銘春召開記者會，強調沒有政治考量，估計有231.5萬勞工受惠。

勞動部長許銘春指出，今天的會議非常順利落幕，經過勞、資、政、學4方委員討論6個小時的充分討論後，落得一致結論，自109年1月1日起，每月基本工資將由2萬3100元調整至2萬3800元，調高700元，調幅3.03%；而時薪則是由150元調高至158元，調高8元，調幅5.33%，將由勞動部陳報行政院核定。

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勞動部表示經過這次的調升後，對勞資政三方的影響，預估勞、資、政之法定支出每年分別增加8.99億元、152.29億元、8.96億元。

▲勞動部長許銘春強調漲工資並沒有政治考量。（圖／記者林敬旻攝）

許銘春指出，會議中雖然勞資雙方一開始意見兜不攏，但經過充分討論、交換意見後，綜合考量整體社會經濟情勢，包含消費者物價指數、17項重要民生物資年增率及國內經濟成長率等社經社數據，再加上勞動部最終目標就是希望可以照顧到邊際勞工，因此才會拍板這次基本薪資調整為2萬3800元，這樣的結果也兼顧了勞資雙方的立場。

另外勞動部預估，這次的基本工資調升後，約有183.26萬名勞工（本勞136.71萬名、外勞46.55萬名）受惠；而領時薪制的員工則是預估有48.33萬勞工受惠。

有媒體質疑，蔡政府執政以來，這已經是第4次調漲，再加上面臨大選，是否受到選戰影響才會有這次調漲基本工資？許銘春回應「這次的調漲絕對沒有政治考量」，調整主要是綜合參考了各項社經指數，再加上與勞、資、政、學4方委員一起討論所得出的結果，並沒有外界所猜測的政治考量。

針對傳聞中南部有部分企業沒有落實時薪調整，許銘春也強調，會再加強宣導，並呼籲打工族、二度就業婦女等領時薪的勞工，如果沒拿到應得的時薪，就應該要來跟勞動部申訴。

▼蔡英文政府基本工資調漲概況。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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