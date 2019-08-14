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基本工資幕後／時薪158調幅高過月薪　勞團：肯定蔡英文朝3萬目標努力

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▲基本工資審議會議結束，勞資雙方達成共識，全國產業總工會理事長莊爵安（左）、全國工業總會常務理事何語（右）。（圖／記者林敬旻攝）

▲基本工資審議會議結束，勞資雙方達成共識，代表勞方的全國產業總工會理事長莊爵安（左）、以及代表資方的全國工業總會常務理事何語（右），會後合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資審議今（14）日順利落幕，經過勞資雙方的討論過後，最終拍板定案調幅為3.03%，基本工資調2萬3800元，時薪則是調為158元。對此，全產總理事長莊爵安表示，雖未達調幅5％目標，但仍要給予肯定，期許政府朝年年調升前進，朝蔡英文總統喊出的月薪3萬元目標努力。

這次時薪的調幅，高過月薪調幅，莊爵安指出，這是勞團堅定立場的結果，因為勞方認為領時薪的多半都是年輕人，為了照顧年輕勞工，所以時薪應該要調高，原本一開始勞團喊出的時薪是希望可以調高到159元，而今年調到158元，也算是圓滿結束。

請繼續往下閱讀...

談到幕後協商的過程，莊爵安表示，開會過程都還算是平和，因為勞資雙方的溝通管道都還算是順暢，雖然今天最終結果基本月薪調高至2萬3800元（調幅3.03%）、時薪調高至158元（5.33%），與會前喊出的調高5%有落差，但還是對這樣的結果給予肯定。

不過，莊爵安也說，從各項經濟指數來看明年整體經濟應該會有所成長，也期許政府可以朝向年年調升基本薪資的目標來前進。

另外，莊爵安也肯定蔡英文政府就任以來每年都有調漲基本薪資，對於蔡英文喊出的基本工資3萬元，他也期望政府可以朝這個目標去努力。

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▲▼蔡英文政府基本工資調漲概況。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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關鍵字：基本工資,勞動部,時薪,勞工

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