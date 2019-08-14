資方代表不滿基本工資調高！　直言「政府要選舉紅利」

▲全國工業總會常務理事何語。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

基本工資敲定明年調高，月薪從2萬3,100元調升至2萬3,800元，時薪從150元上調至158元。但會後，資方代表受訪時似乎並不高興，直言「7大工商團體對勞動部長表明，我們不給予背書，對於這種調法感到不滿意」。

全國工業總會常務理事、基本工資審議委員會資方委員何語，會後表示，基本工資調漲，預估會增加超過161億元以上的成本，而時薪增加8元，可能也會增加約200億元的成本，站在照顧邊際勞工、打工族、工讀生等立場，工商界給予員工較好薪資是沒錯，但照顧邊際勞工是社會、政府、企業界共同的責任，不是完全給企業承擔，政府應該要了解這點。

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▲基本工資審議會議結束，勞資雙方達成共識，全國產業總工會理事長莊爵安（左）、全國工業總會常務理事何語（右）。（圖／記者林敬旻攝）

面對基本工資月薪漲3.03%、時薪漲5.33%，何語說「7大工商團體對勞動部長表明，我們不給予背書，對於這種調法感到不滿意」，主要是中美貿易戰開始後，美國前財長曾對外發表，貿易戰對全球經濟影響比金融海嘯還危險，因此，台灣相關零組件、通訊業的外銷是相當不樂觀的，尤其對於明年仍是處於未知數，整體國內內需市場很不理想，但今年已是政府連續第四年以政策方式決定基本工資調幅。

今天審議會中，勞資雙方理性溝通且尊重對方發言內容，何語也認同「去年拖太久，今年比較理性」，他指出，儘管有一名勞工代表講話較不得體，後來也不再發言。

何語仍認為，勞資協商應由勞資雙方決定，基本上雙方委員理性看待國家經濟發展，並不會互相攻擊，這是好的開始，建立良性互動方式，但最後還是由政府決定，沒辦法表示「非常滿意」。

何語說，政府要選舉紅利，就像基本工資，政府應要帶領國家人民創造社會價值，如今把軍公教退休金砍這麼多，加上明年軍公教又不調薪，「對整個國家、人民的社會價值要建立在哪裡？」

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