基本工資調漲　工商團體批「不合理」：政府沒帶頭加薪

▲勞動部今天拍板基本工資雙漲，工商協進會理事長林伯豐對此感到「不滿意」。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（14）日召開基本工資審議委員會，歷經勞資政學6小時討論，最終拍板敲定基本工資月薪調漲至2萬3,800元、時薪則漲至158元。對此，工商協進會理事長林伯豐表示「不滿意」，政府沒有帶頭加薪，卻要企業一直調薪，且調漲幅度不合理，無奈地說「只能逆來順受」。

面對基本工資月薪上漲3.03%至2萬3,800元、時薪也漲5.33%至158元，工商協進會理事長林伯豐今天對此表示，「這次調這麼高不合理，政府帶頭不調薪，企業卻一直調薪」。

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林伯豐指出，首先是一次調太多，對於中小企業恐怕生存不易，導致歇業或是關廠的情況，以月薪加700元推估，一年企業所需負擔的成本增加約163億元，而時薪調漲8元，以全台1萬多家超商計算，成本就得增加8億元，無疑是加重政府經營負擔，恐怕也會帶動物價上漲。

再者是政府之前已表態明年不加薪，公務人員沒有調薪，政府「憑什麼調漲基本工資，政府也應要給公務員加薪，所以我們（工商團體）不認同」。

林伯豐說，這次基本工資雙漲，顯現勞動部「獨斷獨行」，不聽企業界建言，「我們只能逆來順受」，且對於企業原先有計畫給表現優異或具有潛力員工加薪恐怕得緩緩，總歸一句話，「政府操作勞工，卻不能幫公務員加薪」。

全國商總理事長賴正鎰也提及，月薪調漲幅度「雖不滿意，但可以接受」，但對於時薪一再調高，他憂心將會造成物價上漲與關店潮，而且加油站，餐飲速食與便利商店業者原本就反對調漲，此番再度調整，預估工商團體應該會向勞動部抗議表達不滿。

賴正鎰說，在政府主導下，這8年來勞工基本月薪已經調整29%，時薪也已經調整58%，單是近年來加油站時薪從92元調高到158元，業者不勝負荷，去年就關閉200、300家加油站。不過公務人員調薪這8年來卻只調整了6%，政府可以考量成本，凍漲公務員薪水，但卻要企業負擔不斷增加的龐大人事成本，「這一點都不合理」。

勞動部表示，對勞資政三方的影響，月薪及時薪調升後，預估勞、資、政之法定支出每年分別增加8.99億元、152.29億元、8.96億元。

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