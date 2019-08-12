雲端最有錢／股匯雙殺？　市場崩盤？　無腦傻瓜投資術照賺20%

新聞節目中心／綜合報導

川普再掀中美貿易戰火，這一回比前期更兇猛、更激烈，股匯雙殺、貨幣戰正式啟動。大陸為了抵銷美國課徵10%關稅的衝擊，決心讓人民幣貶值，現已貶破7，人民幣破7之後，泰國、印度及紐西蘭央行都迅速採取削減利率措施，引發市場衝擊，甚至被視為全球貨幣競貶的開始，未來可能將會有越來越多的國家開始促貶貨幣。尤其紐西蘭在 7 日直接將利率下修50個基點至1%的歷史新低，此舉出乎經濟學家預料，而且紐西蘭儲備銀行行長Adrian Orre更在新聞發布會上表示，未來還會繼續降息，甚至不排除負利率，國際金融市場紛紛擾擾，投資人的投資還安全嗎?

雲端最有錢第51集節目邀請到不敗教主陳重銘，以及佛系投資人施昇輝，兩位長期投資人所使用的投資心法，幫助他們度過多次的股災及行情的大起大落，如何做到手中有股票，心中無股價，怎麼樣算出股票價值，跌到谷底不用怕，怎麼樣在恐慌的時代，創造出賺錢的機會? 而存股的投資人，應該怎麼看待大盤指數的高低? 而其他商品的投資呢? 節目中為你討論!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》。（圖／新聞節目中心）

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