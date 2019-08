影／黑白照「加線條、圓點」秒變彩色！4萬人眼睛被騙狂讚瘋傳

實習記者曾筠淇/綜合報導

「眼見不一定為憑」,明明是黑白的圖片,在人類眼中卻變成彩色的。GIMP 圖像編輯器的開發人員 Øyvind Kolås在日前發布一則文章,文內的附圖顯示,只要在黑白圖像加上色彩鮮艷的點、線,人類的大腦就會將其他部分也填滿同樣的色彩,誤以為是彩色照;其中,網狀線擁有最好的效果,上色的區域不需太密集也能產生明顯的色彩錯覺。

▲原圖本來是黑白的。(圖/實習記者曾筠淇攝)

「GIMP圖像編輯器」的開發人員 Øyvind Kolås發布一則貼文,文中提到,人類會因為顏色同化網格錯覺(Color Assimilation Grid Illusion),讓一張原為黑白的圖像,就算沒有整張上色、只用色彩飽和的線、點、網格等,就可以營造出彩色圖片的效果,特別是網格,就算沒有密集的線條,也能產生他想要的效果。

▲實際比照Øyvind Kolås的做法,看起來就像是彩色一樣。(圖/實習記者曾筠淇製)

Øyvind Kolås也提到,在人類的視覺感知中,亮度比色彩更重要。色彩間隙之所以能輕易被填滿,是類似於「色度抽樣」的概念,當人眼在處理色彩時,色彩亮度較高者會被拿來填補色彩亮度低者,因此就算鮮豔色彩的線條並未完整上色於黑白的照片中,間隙中的灰色地帶也會因為亮度低,讓人眼誤以為是彩色的。

A four-color Munker illusion with tennis balls that appear to be pink, green, (almost) white, and yellow but in fact are exactly the same color (RGB 251,255,140). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMc3nAK . pic.twitter.com/cKOuhSG8cU

美國德州大學艾爾帕索分校的教授大衛諾維克(David Novick)曾在推特發出2張照片,當大腦在判斷顏色時,會忍不住把周圍的顏色一起加入考量,因此人眼會因為不同亮度、明度造成「視覺錯位」,進而感知出不同的色彩,也就是所謂的蒙克-懷特錯覺(Munker–White's illusion)。

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.



What you “see” is what your predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw