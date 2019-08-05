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影／黑白照「加線條、圓點」秒變彩色！4萬人眼睛被騙狂讚瘋傳

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實習記者曾筠淇／綜合報導

「眼見不一定為憑」，明明是黑白的圖片，在人類眼中卻變成彩色的。GIMP 圖像編輯器的開發人員 Øyvind Kolås在日前發布一則文章，文內的附圖顯示，只要在黑白圖像加上色彩鮮艷的點、線，人類的大腦就會將其他部分也填滿同樣的色彩，誤以為是彩色照；其中，網狀線擁有最好的效果，上色的區域不需太密集也能產生明顯的色彩錯覺。

▲用線條、圓點、網格產生的錯覺。（圖／實習記者曾筠淇攝）

▲原圖本來是黑白的。（圖／實習記者曾筠淇攝）

「GIMP圖像編輯器」的開發人員 Øyvind Kolås發布一則貼文，文中提到，人類會因為顏色同化網格錯覺（Color Assimilation Grid Illusion），讓一張原為黑白的圖像，就算沒有整張上色、只用色彩飽和的線、點、網格等，就可以營造出彩色圖片的效果，特別是網格，就算沒有密集的線條，也能產生他想要的效果。

▲用線條、圓點、網格產生的錯覺。（圖／實習記者曾筠淇攝）

▲實際比照Øyvind Kolås的做法，看起來就像是彩色一樣。（圖／實習記者曾筠淇製）

Øyvind Kolås也提到，在人類的視覺感知中，亮度比色彩更重要。色彩間隙之所以能輕易被填滿，是類似於「色度抽樣」的概念，當人眼在處理色彩時，色彩亮度較高者會被拿來填補色彩亮度低者，因此就算鮮豔色彩的線條並未完整上色於黑白的照片中，間隙中的灰色地帶也會因為亮度低，讓人眼誤以為是彩色的。

美國德州大學艾爾帕索分校的教授大衛諾維克（David Novick）曾在推特發出2張照片，當大腦在判斷顏色時，會忍不住把周圍的顏色一起加入考量，因此人眼會因為不同亮度、明度造成「視覺錯位」，進而感知出不同的色彩，也就是所謂的蒙克-懷特錯覺（Munker–White's illusion）。

這個現象透過了澳洲雪梨科技大學的經濟學教授Lionel Page轉貼，約有4萬多名網友看見並按讚，就算雙眼受騙仍不忘繼續瘋傳。不只是靜態的圖像能讓人眼產生錯覺，動態的影片加上鮮豔的線、點、網格等同樣也可以騙過雙眼，且如果從遠處觀看，甚至是半瞇著眼，都能讓效果更顯著。

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關鍵字：色彩,視覺錯位,顏色同化網格錯覺,色度抽樣

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