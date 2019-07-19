書店消失後6千本書去哪？他霸氣一句話「全買斷，請你們好好挑書」



▲「會消失的書店」和平青鳥開幕以來受到歡迎，但外界也關心這些書未來下落。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

賣不掉的書，命運會如何呢？通常退回給出版社，下場可能是關在暗不見天日的倉庫裡，甚至送到回收廠銷毀。而近來以「消失的書店」名聲大噪的「和平青鳥」書店，因為開幕就預告「有效期限」在180天後結束營業，也讓外界好奇6千本書之後會到哪裡？青鳥創辦人蔡瑞珊原本打算轉到其他青鳥，慢慢消化，沒想到出資的達永建設二代莊政儒一句話「全數買斷」，託付她只要負責好好挑書，讓她忍不住PO文讚賞「一個有義氣的企業家，願意用行動支持閱讀！」



▲和平青鳥書店大廳就像客廳、庭院般舒適。（圖／記者湯興漢攝）



「和平青鳥」書店與達永建設合作，未開幕就受到矚目，除了因為外觀設計，也因為它是一間特別的「有期限的書店」，在一家家書店經營困難、倒閉的時代，它們直接宣告自己的壽命，也是在呼籲珍惜每個「一期一會」的美好，文化的延續更需要人們共同努力。

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儘管曾有外界質疑這是以文化來包裝建案，或擔心商業干預文化，但是蔡瑞珊堅定地說，她開了和平青鳥以來意識到最重要的一件事，就是「人文素養和態度」，在與達永合作期間，感覺到備受尊重，二代老闆莊政儒不但懂得尊重書、尊重知識和文化，這也是她答應合作的關鍵原因。



▲青鳥書店堅持只賣新書，不賣二手書。（圖／記者林育綾攝）

為了和平青鳥開幕，她引進6000本書，賣掉後也陸續補上，有新書也照樣引進，而堅持只賣新書、不賣二手書有個關鍵原因，「雖然賣二手書利潤很高，但賣新書對出版業更有幫助，這產業才能持續活絡，作家才有動力創作，文化與思想才會持續進步。」

不過也有人好奇，「書店消失後，這些書會去哪裡？」她原本打算轉移至其他青鳥書店（台北華山青鳥、屏東南國青鳥），慢慢地消化這些書本，沒想到今（19）日突然收到朋友簡訊詢問「珊珊，你和平青鳥的6000多本書要全部買斷嗎？」、「達永網站寫的啊！」

她瞬間驚醒詢問達永，而莊政儒秒回「對，全數買斷，請你們好好挑書了！」讓她忍不住感動到在個人臉書發文，「我允諾會用其他間的青鳥來消化這些書本。不過再怎麼做也不如：一個有義氣的企業家，願意用行動支持閱讀。」



▲和平青鳥開幕至今十分受歡迎，很多居民或愛書人特地來買書，也持續舉辦大小活動。（圖／記者林育綾攝）

至於達永會如何處理這數千本書？據悉他們打算在新建案一樓蓋一座大型圖書館，屆時書本將持續流傳。

蔡瑞珊曾說，建商不等於惡的代表，「建商有很多種、正如同書店有很多種、作家有很多種一樣。」選擇與達永合作，是她嘗試為書店找出路、推廣閱讀的方法之一，未來不一定會複製這樣的模式，「但我不會放棄繼續開書店。」她也抱著開放、正向的心態與其他異業合作，前提是懂得尊重書、尊重文化，「期待能有人願意支持我或其他書店，開更大的書店，賣很多華人出版書籍。」

和平青鳥

地址：台北市大安區臥龍街287號