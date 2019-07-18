5層樓高「蔬菜」引論戰　雜誌揭真實身份網震驚...昨晚才吃過！

▲超長的綠藤。（圖／觀察者網）

大陸中心／綜合報導

在陽台種種香菜、九層塔的人不少，但能種出「一條青龍」的住戶可以說是很罕見了。近日，「一條綠藤出牆來」的影片在網路爆紅，網友紛紛猜測這到底是什麼植物，最後博物雜誌指出，其實它是空心菜！

從畫面中可以看到，某居民樓的高層陽台上，垂下了一條超過10公尺長的藤條狀植物，跨越近5層樓高的長度，就像一條青龍直達一樓大門。

正當網友對「青龍」真實身份吵得沸沸揚揚時，博物雜誌揭開謎底，稱其就是空心菜，看起來像番薯藤，因為空心菜是番薯屬的，長得像很正常；空心菜養好了是能蔓生的，在地上就鋪一大片，在樓上就垂下來；有整棟樓都被覆蓋的案例。

▼有網友訝異，原來青藤就是昨晚剛吃的炒空心菜。（圖／視覺中國）

像這般「驚為天人」的空心菜每次出現在大眾面前，總能引起一片熱議。據湖南線上2008年報導，長沙市某住戶家裡，種出了長達14公尺的空心菜，形成一道壯觀的天然「瀑布」，小孩還能在上面蕩鞦韆。

湖南科技大學生命科學院副教授鄧先余當時表示，這是一種正常現象，空心菜是匍匐類植物，如果一直不割斷，很可能長到十多公尺，但其長得如此茂盛，跟樓頂的生長環境分不開；同時，蚊蟲一般集中在3至5公尺的高度，加之旁邊沒有類似的青菜作物，因此沒有蚊蟲。

▼ 湖南的空心菜瀑布。（圖／世界之最）