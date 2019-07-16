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知卡宣爆衝突！2遊客未戴好泳帽又擋出水口　國罵救生員開打

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▲▼救生員與民眾在泳池畔發生扭打，雙方在推擠拉扯一場混戰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

救生員與民眾在泳池畔發生扭打，雙方在推擠拉扯一場混戰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣太熱火氣大！花蓮知卡宣打著東部最大的親水樂園，而且是免費的，吸引全國許多遊客前來戲水，沒想到卻發生園方救生員與遊客的肢體衝突。14日2名戲水民眾因為擋在造浪池出水口，同時又沒將泳帽戴好，救生員上前勸阻，民眾卻惡言相向口出三字經，雙方從口角最後引爆衝突。

花蓮知卡宣親水樂園14日有兩名男子擋住造浪池出水口做起SPA，而且泳帽是拿手上並未依規定戴好，救生員上前勸導，沒想到男子卻只把泳帽往頭上甩，態度極不友善，並以三字經回應救生員，救生員一時忍無可忍雙方因此引爆衝突。

▲▼救生員與民眾在泳池畔發生扭打，雙方在推擠拉扯一場混戰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

著黑色泳褲男子跌入水池，同時也將其中一名救生員一起拉下水，兩人在水中怒氣更大互相對峙繼續打。

雙方口角又引來其他救生員加入戰局，有的勸和有點理論，越講火氣越多大，在泳池畔與民眾發生扭打，雙方在推擠拉扯中，其中一名男子跌入水池，同時也將其中一名救生員一起拉下水，兩人在水中怒氣更大繼續扭打，男子爬上岸時，還氣得重摔塑膠杆，隨即和友人離開現場。

園方當下報警前來處理，但員警到場時，找遍親水公園都沒找到那2名男子。園方事後調閱現場監視器畫面，希望能找到兩名鬧事男子，同時進一步考慮是否提告。

整起衝突雙方並未受傷，園方歡迎全國遊客能開心戲水，但也呼籲民眾玩水，務必要遵守相關規定。

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關鍵字：知卡宣,親水樂園,水仗,上演,遊客,衝突,池畔,水中,怒火

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