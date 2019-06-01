韓國瑜北上挺韓大會師「市府無大人」　音地來開「大腸花」侵門踏戶

▲韓國瑜反毒廣告台詞相約6月1日反毒博覽會相見，但現在卻缺席，陳其邁表示：「失望」 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜前往台北凱道參加「韓粉大會師」，這讓南下參加高雄巨蛋舉行《拒毒健康世代》反毒活動的行政院副院長陳其邁特別酸了一下韓國瑜：「我以為會見到韓國瑜」，不過韓國瑜前往台北參加活動，市政府放空城，所以讓網路名人音地大帝抓到機會「侵門踏戶」，在四維行政中心門口舉辦「大腸花垃圾話論壇」。

《拒毒健康世代》反毒活動在高雄巨蛋舉辦，行政院副院長陳其邁也南下參加，只不過在現場播放著韓國瑜之前拍攝的市府廣告影片，影片當中就在1分35秒的時候，韓國瑜說：「6月1日我們反毒博覽會見」，對照他現在卻去參加凱達格蘭大道舉辦的「韓粉大會師」活動，讓陳其邁表示：「沒有來我覺得很可惜，因為對於我們青少年毒品的一個危害，這個是全都在關心的重點，市長沒有來，應該會很可惜，很多人會很失望」。

▲韓國瑜反毒廣告台詞相約6月1日反毒博覽會相見，但現在卻缺席，陳其邁表示：「失望」 。（圖／地方中心翻攝）

而韓國瑜不在高雄市當中，這也讓網路名人「音地大帝」姚介祥逮到機會「侵門踏戶」，就在高雄市的四維中心門口舉辦「大腸花垃圾話論壇」，邀請大眾喊出不滿，「請把握可能是最後的集會與言論自由機會，喊出你的幹醮，說出你的道歉」。

音地大帝在自己臉書上頭號召，同時也寫下「歷史不是只會直線前進，民意不是不會犯錯，舊的憤怒排毒之後，又累積了新的憤怒，在這台灣面臨空前危機的時局，只有大腸花能力挽狂瀾，六月一號，韓國瑜前進凱道，我們直攻高雄，用淋漓盡致的開幹挽回高雄人的顏面！」音地大帝也強調這是「大腸花史上第一次在高雄」。

▲韓國瑜不在高雄市，音地大帝「侵門踏戶」辦大腸花論壇 。（圖／翻攝臉書）