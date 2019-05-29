機智釣出偷內衣學弟！霸氣學姊「有錢有閒」親蒐證：你別想畢業

▲學姊霸氣抓內衣賊。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

中國湖北省武漢市的華中科技大學日前傳出有內衣竊賊，搞的許多女學生都很害怕，有一名學姊就設了圈套，引誘內衣賊去偷，打算人贓俱獲，並且在校內宿舍貼滿了霸氣公告，表示「要嘛你別畢業，要嘛我別畢業」，讓網友狂轉發，直呼有這樣的學姐真的很棒。



這名「偷內衣的學弟」以及學姊的公告在網路上瘋傳。這張公告一開頭，學姐就表示，「恭喜你落入圈套，我是你們紫崧五棟（宿舍名）脾氣最大的學姐，我已聯合環衛處掌握了確鑿的證據，包含你的指紋、個人訊息、臉部、學院班級和家人的聯絡方式」，並將在近期內向嫌犯的學院反應狀況。

公告內警告學弟，不要肖想學院可以包庇，因為學姊有的是閒錢和閒工夫，且對學歷學位毫無興趣，「要嘛你別畢業，要嘛我別畢業，我可以不畢業，但你一定別想畢業」。霸氣學姊要求學弟出面認錯，可以轉告管理員阿姨，或是當面「交流」，但是見面的話，學姐很可能「用凳子砸爛你的臉」。

▲學姊的公告。（圖／翻攝自微博）



最後學姊表示，要是不認錯的話，就讓學弟和學校一起上熱搜。不過，看來學姐的目的已經達成，微博上已有許多網友在討論這個消息，回應提到，「只能說自作自受了，不要以為所有女生都是忍氣吞聲的」、「做這種事之前就應該想到後果的」、「要點臉啊，主動承認錯誤 」、「這種人就該嚴厲處罰，遇到這麼剛的學姐也活該你倒楣了」。