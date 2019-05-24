「和父母對抗15年」今天完成登記結婚　同志伴侶哭了

▲Eden（右）和Queena兩人開心登記結婚。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

同婚專法24日生效，台中市首日有31對預約登記，35歲的Eden和32歲Queena上午也到西屯戶政所辦理，說到從父母積極反對到消極對待，eden哽咽的說，他走了15年，非常辛苦和煎熬，他奉勸同志，要得到父母諒解，除了溝通還是溝通，因為他們出發點也是為了子女好。

請繼續往下閱讀...

Eden和Queena兩人上午在友人陪同下低調前往登記，因為公司同事至今也不是很認同-Eden說，早在他15歲就已經知道自己性向，當時父母覺得年紀還小，還不懂，所以不以為意，等到交了女友後，才驚覺事態嚴重，父母後來百般阻撓，狠話盡出，有次，父母找上他女友家，直接就拿出支票簿，希望以錢換取分手，當時鬧得不可開交，最好只好分手。

他說，他以耐心一再和父母溝通但沒用，這也使得他愈逃愈遠，從台中逃到台北，再逃到日本，或許距離遠一點，可以讓彼此情緒緩一緩，15年來，他忍受非常大的痛苦，後來回到台灣，他認為必須與人群互動，產生正能量，好好修復傷口，直到一年多前，在女同志交友網站上幸運的認識了Queena。

Queena說，她來自雲林傳統農家，剛開始也是受到親朋好友的冷嘲熱諷，父母曾問過她，可不可以改愛男的？她說，她看到男的就沒感覺啊，後來和Eden交往之後，讓她感受到溫暖和安全感，也就慢慢得到父母認同。

Eden坦承，要得到父母認同，除了溝通還是溝通，以誠意感動父母想法，他也奉勸同志，為了要追求自己更好的生活，吃點苦，多點耐心，一切都是值得的。