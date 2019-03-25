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金管會盼金融業少發現金股利　市場波動劇烈留著厚實資本

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▲▼ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

從去年第4季開始市場波動劇烈，考驗著金融業者的經營，尤其壽險業影響最劇烈。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，希望金融業要多提準備金，「不要把錢都發完，在發(現金股利)之前要想清楚。」

去年第4季開始股、債、匯三殺，壽險業面臨鉅額匯損，整體壽險業年獲利降到1000億以下，加上金管會對壽險業監理更加嚴格，連帶讓以壽險作為主要獲利引擎的幾家大型金控，股價全都跳水，拖累金融股表現。

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也因為壽險公司都出現大幅未實現損失，導致盈餘無法上繳給母金控，影響今年金控配息。目前15家上市櫃金控，僅玉山金、新光金、永豐金公告今年配息，目前以玉山金每股配發0.71元現金股利最多，永豐金每股配0.636元現金股利。以壽險作為獲利引擎的新光金，每股僅配發0.2元現金股利。另外，中壽、三商壽都已宣布不配發現金股利。

顧立雄表示，他在意壽險業的穩健經營重於股價，壽險業因應將上路的IFRS17，本身就已經有點吃力，加上現在壽險海外比重過高，面對市場劇烈波動，必須要厚實準備金，「不要把錢都發完。」

這是否代表要金融業不要多發現金股利？顧立雄說：「我的意思是，在發之前要想清楚。」像銀行、金控沒有IFRS17的問題，股利發放主要是盈餘，金管會的基本要求是盈餘要提撥3成做盈餘公積，但國際市場波動大，多發現金股利後，再用次順位債增資，發次順位債、特別股都沒有用發普通股來得紮實，不要多發現金股利，增加普通股才能真正因應危機的能力。

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關鍵字：金融股,金管會,顧立雄,現金股利

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