不抽菸也得肺癌！研究：炒菜油煙恐怖20倍...燒烤店員也中標

▲室內也躲不掉空氣汙染？告訴你吃對「環境」的重要（圖／取自pixabay免費圖庫）



文／招名威教授 毒理專家



你知道嗎？家庭主婦在家裡炒菜時，其實也是形同於長期暴露在高PM2.5濃度的環境下，許多人不知道，炒菜油煙排放5分鐘，所釋放出來的PM2.5會瞬間增加為比一般空氣高出20倍的PM2.5。



這些油煙真的非常的可怕，大家可以注意廚房的抽油煙機，尤其是使用了一段時間的抽油煙機，上面通常可以看到一些黃褐色的斑點，這些斑點是油漬，這些油漬都是藉由油炸或是高溫炒菜、煎煮所釋放出來的小顆粒油汙，粒徑跟PM2.5差不多，可以歸類在PM2.5的一種。

但不一樣的是，這種油漬PM2.5是完全液態油溶性的懸浮微粒，具有高度的黏附力，它一旦黏到了抽油煙機的風扇上面，要擦掉非常不容易，所以若被人們吸入後，就會快速擴散，容易累積在肺部的角落深處，很難再被移除。

▲油炸或是高溫炒菜會產生油煙汙染。（圖／取自pixabay免費圖庫）

很多女性一輩子不吸菸、不逗留在馬路邊吸廢氣、也沒有不良生活習慣，但為什麼會得肺癌？非常有可能的推測，就是因為她們在家裡需要每天準備三餐，再加上沒有良好的抽風設施或是為了省電而根本沒有開抽風設備，這些PM2.5被吸入肺部後就永遠停留在那裡了。





▲燒烤會產生一級致癌物。（圖／取自pixabay免費圖庫）

還有一項例子就是炭燒烤肉。我要舉的例子不是說在燒烤店長期負責烤肉所造成的職業傷害，而是，我相信大家應該都聽過一個廣告台詞：「一家烤肉萬家香。」在台灣，長年以來中秋節家家戶戶都要烤肉，就是一個相當危險的例子。因為短時間內，暴露在高濃度燒烤類型的PM2.5，就像是吸入了高濃度的炒菜油煙一樣，會在我們的呼吸系統內快速擴散。

而且，烹調者還不知道一個事實真相，燒烤食材具有高度的油脂，在經過高溫燒烤之後，會經過氧化還原的化學反應，產生一級致癌物PAHs，若「有效的結合」PM2.5吸入的話，這些燒烤類型的PM2.5就很容易讓人罹患肺癌甚至是肺腺癌了。



所以其實 PM2.5，真的是最可怕的隱形殺手，它致癌、致命並且無可避免的存在於你我的身邊，但卻又最容易被我們所忽視，而漸漸地被這些汙染物蠶食鯨吞了健康卻不自知。



本文摘自《對抗PM2.5的食踐術》／招名威（教授毒理專家）／時報出版