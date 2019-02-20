中信銀深圳分行揭牌開業　75%員工是深圳當地人

▲中信銀行副董事長利明献。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／深圳報導

中信銀深圳分行今（20）日正式掛牌開幕，是中信銀在大陸第6個分支據點。中信銀行副董事長利明献表示，深圳分行中有高達75%是聘請深圳本地人，期望能以最快速度「接地氣」，作為大灣區經濟發展的後盾，深耕經營華南地區之金融市場。

中信銀深圳分行位於深圳市嘉里建設廣場，今天揭牌開幕典禮包括海峽兩岸關係協會前會長陳雲林、深圳市政府地方金融監督管理局局長何杰等大陸主管機關代表都出席。

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中信銀行副董事長利明献表示，目前中信銀的海外據點有超過110個分支機構，2018年中信銀高達4成的獲利是來自於海外據點，而大陸是中信銀重要的拓展據點之一。

2003年中信銀首先在北京成立辦事處，接著2012年上海設立分行，2015年設立廣州分行跟上海分行自貿區支行，2016年也設立廈門分行，加上今天開業的深圳分行，中信銀在大陸目前已有6個據點，截至去年11月底，中信銀在大陸的放款餘額是所有台資銀行的首位。

未來，深圳分行將結合香港及廣州分行所奠定的優質客戶基礎，掌握大灣區發展商機，充分利用中信金整體資源及兩岸三地優勢，進一步深耕並拓展業務。

▲中信銀深圳分行今天正式揭牌開業。（圖／記者戴瑞瑤攝）

今天開幕典禮上也公開深圳分行的主要主管，分行內台灣員工只有近3成，有高達75%員工是來自深圳當地人。深圳分行行長江長州是台灣調派過來，他進入中信至今已經27年，前一個職位是在中信銀台中分行負責企金業務，他也是大陸分行行長中少數有通過中國銀行業從業人員資格認證中級者。

大陸改革開放今年是40週年，深圳市是改革開放後第一個批准設立的經濟特區，從一個小漁村蛻變成主要經濟城市，其經濟增長創造世界罕見的「深圳速度」，成就創新的城市特色。

盤點中信金的大陸布局，2012年中信銀行上海分行開業後，深圳分行是第4家成立的分行，壽險方面旗下台灣人壽有位於廈門的君龍人壽，以及總公司設於上海，營運據點涵蓋上海、蘇州、東莞、成都、武漢、南京及重慶的仲信國際融資租賃公司。此外，中信銀與廈門金圓金控、國美控股在廈門合資成立的金美信消費金融公司，也在2018年10月開業。

▼中信銀大中華區法金處總處長楊銘祥(左)、中信銀深圳分行行長江長州(右)。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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