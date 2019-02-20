國銀西進／立院點出大陸分行兩大問題　籌資能力差、存款餘額低

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

截至今年1月底，共有13家國銀到大陸設立29家分行或子行，但立法院指出，目前部分台資銀行大陸分行的存款餘額偏低，導致過度依賴母行拆借資金，警示金管會應該要盡快協助各銀行在大陸各地區當地取得籌資管道。

立法院預算中心報告中指出，我國銀行業者大陸分行，在存放款業務上目前存在兩大問題，一個是當地籌資能力差，另一個是部分大陸分行存款或放款餘額都呈現「雙低」。

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截至去年7月底，全體台資銀行大陸分行放款總額2157億元、存款總額713億元，存放比高達3倍，其中以台企銀7.8倍、合庫銀行7.4倍、華南銀行5.5倍、第一銀行5.2倍、土地銀行5倍較高。顯示台資銀行分行吸收存款不易，其中以台企銀大陸分行存款餘額10.23億元最低。

報告中指出，大陸分行資金來源包括資本金、聯行往來(大陸分行與總分行相互往來的款項，即母行拆借)、同業拆款、存款及同業存款等，客戶存款量增加不易，且同業拆款成本高，主要資金來源都是資本金及母行拆借資金，其中部分大陸分行甚至高度依賴母行拆借資金支應，超過4成以上有5家銀行，包括合庫銀行高達40%、華南銀行有54%、台企銀也有46%、中國信託有45%、國泰世華銀行41%較高，當地籌資能力較差。

另外，立法院也在報告中指出，部分國銀大陸分行存在存款或放款餘額不增反減的問題。若將去年7月底全體台資銀行大陸分行存款總額713億，跟放款總額2157億元比較，存款較2017年底減少，放款則較2017年底增加，其中僅國泰世華銀行為存、放款餘額同步增加，其餘銀行則有存款或放款餘額不增反減的狀況，第一銀行及彰化銀行存款餘額衰退幅度甚至達37.7%及17.8%，尚待加強。

立法院認為，部分台資銀行大陸分行存放比偏高，當地籌資能力尚待持續加強；且大陸分行因客戶存款量增加不易，及同業拆款成本高，主要依賴資本金及母行拆借資金，建議金管會要協助各銀行在大陸當地取得籌資管道，以免由我國移出過多銀行資金而影響銀行業的財務健全。

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