國銀西進／大陸分行去年獲利衰退12%　金管會指兩大原因

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據金管會統計，2018年本國銀行在大陸地區的分行、子行，稅前共賺60.4億元，比起2017年成長10%以上，連續3年成長，且超越日本，但若只單看大陸分行獲利則較去年衰退12%。

目前本國銀行在大陸地區已開設5家子行、24家分行，但根據金管會統計，2018年國銀在大陸地區分行加子行稅前獲利共60.4億元，比起2017年成長超過10%，是連續3年成長。

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可是若只看24家大陸分行，2018年稅前獲利為37.1億元，比起2017年的42.3億元，去年獲利衰退12.2%，顯示去年國銀大陸據點中子行獲利成長、分行則衰減。

金管會表示，大陸分行去年獲利衰退主要有兩原因：第一，去年人民幣匯率變動、美中貿易戰升溫，個大陸分行增加提存呆帳費用，比起2017年來說，去年多增提了13億元，吃掉獲利；第二，因國泰世華銀上海分行去年9月升格為子行，獲利就不計入大陸分行。

在逾放方面，因為金管會對大陸分行監管採4大措施，包括控管曝險額度、一出現呆帳須立即打銷、備抵呆帳由1%提高到1.5%、每月請中央存保分析放款結構。因此，截至去年底，大陸分行的呆帳幾乎多數都已打銷。

銀行業者表示，法規上並沒有強制要求一有逾放就要打消，目前風險都還是在可以控制範圍內，做生意本來就有呆帳，就看各家銀行有沒有足夠能力承擔壞帳，大陸經濟起飛2、30年了，某種程度的調整也是應該的。