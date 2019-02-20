國銀西進／13家國銀赴陸設29家分子行　中信、合庫分行最多

▲ 截至今年1月底，大陸地區已有29家台資銀行的分行或子行。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／深圳報導

台商在大陸眾多，各家國銀紛紛擴展大陸銀行市場，截至今年1月底為止，本國銀行在大陸地區已開業的有5家子行、24家分行，民營銀行中分行數以中國信託銀行最多、公股行庫則是合庫最多。

國銀赴大陸大多是以設立分行、子行為目標，以資本額、業務範圍來分別的話，子行資本額跟可以承做業務比分行多，可是對台資銀行來說，受限於大陸法規，分行會比子行好做生意，分行下面再設立支行。

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銀行業者表示，分行大多不會做一般個人消金業務，多是做企金居多、服務台商跟當地企業，因為受到法規限制，分行只能吸收單筆人民幣100萬元以上的定期零售存款，不能從事銀行卡等業務，子行因為資本額較高，就可以承做消金業務。但相對的，子行營運成本較高，對銀行來說會先把分行顧好，營利到一定程度再考慮改制成子行。

根據金管會統計，截至今年1月底為止，本國銀行在大陸地區已開業的有5家子行、24家分行。5家子行分別是永豐銀的南京子行、北富銀富邦華一子行、玉山銀深圳子行、彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行。其中彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行皆是蔡英文政府上任後開業的。

而從分行來看，公股行庫以合庫最多，分別在蘇州、天津、福州、長沙4地區設立分行。民營國銀在大陸分行數最多則是中國信託銀行。中信銀目前在上海、廣州、廈門、深圳4地都設立分行，其中深圳分行是在今天(20日)揭牌開業，也是蔡英文政府上任後開業的唯一一家分行。

綜觀中信銀在大陸已開業的上海、廣州、廈門3家分行，截至去年為止放款規模超過80億人民幣，是目前台資銀行排名第一，整體資產額約1000億新台幣，截至去年底獲利約3億人民幣，表現亮眼。

國銀若要赴大陸設立子行、分行、支行或辦事處，除了須經過兩大關卡，要先獲得我國金管會核准後，遞件到大陸銀保監會核准後才能取得執照開業，耗費時間最短要1年以上。目前獲金管會核准，但大陸銀保監會未核准的分行，還有國泰世華銀廈門分行、土銀廈門分行2家。