　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

國銀西進／13家國銀赴陸設29家分子行　中信、合庫分行最多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 截至今年1月底，大陸地區已有29家台資銀行的分行或子行。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 截至今年1月底，大陸地區已有29家台資銀行的分行或子行。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／深圳報導

台商在大陸眾多，各家國銀紛紛擴展大陸銀行市場，截至今年1月底為止，本國銀行在大陸地區已開業的有5家子行、24家分行，民營銀行中分行數以中國信託銀行最多、公股行庫則是合庫最多。

國銀赴大陸大多是以設立分行、子行為目標，以資本額、業務範圍來分別的話，子行資本額跟可以承做業務比分行多，可是對台資銀行來說，受限於大陸法規，分行會比子行好做生意，分行下面再設立支行。

請繼續往下閱讀...

銀行業者表示，分行大多不會做一般個人消金業務，多是做企金居多、服務台商跟當地企業，因為受到法規限制，分行只能吸收單筆人民幣100萬元以上的定期零售存款，不能從事銀行卡等業務，子行因為資本額較高，就可以承做消金業務。但相對的，子行營運成本較高，對銀行來說會先把分行顧好，營利到一定程度再考慮改制成子行。

根據金管會統計，截至今年1月底為止，本國銀行在大陸地區已開業的有5家子行、24家分行。5家子行分別是永豐銀的南京子行、北富銀富邦華一子行、玉山銀深圳子行、彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行。其中彰銀南京子行、國泰世華銀上海子行皆是蔡英文政府上任後開業的。

而從分行來看，公股行庫以合庫最多，分別在蘇州、天津、福州、長沙4地區設立分行。民營國銀在大陸分行數最多則是中國信託銀行。中信銀目前在上海、廣州、廈門、深圳4地都設立分行，其中深圳分行是在今天(20日)揭牌開業，也是蔡英文政府上任後開業的唯一一家分行。

綜觀中信銀在大陸已開業的上海、廣州、廈門3家分行，截至去年為止放款規模超過80億人民幣，是目前台資銀行排名第一，整體資產額約1000億新台幣，截至去年底獲利約3億人民幣，表現亮眼。

國銀若要赴大陸設立子行、分行、支行或辦事處，除了須經過兩大關卡，要先獲得我國金管會核准後，遞件到大陸銀保監會核准後才能取得執照開業，耗費時間最短要1年以上。目前獲金管會核准，但大陸銀保監會未核准的分行，還有國泰世華銀廈門分行、土銀廈門分行2家。

ET快訊
乙武洋匡偷吃50女不滿足　日媒爆：將再婚23歲混血妹
醒吾高中遭查封！欠勞健保費376萬　不還錢就拍賣
ET總統民調／對戰組合解密！韓國瑜領先蔡英文、柯文哲

關鍵字：國銀西進,大陸,分行,子行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

製造業因「急單」擬闖關放寬七休一　14種行業近142萬勞工恐受影響

吵夠沒？經濟部再澄清假新聞　說台灣真不缺電

科技公司「轉型」賣福袋　祭出房子大獎30天賺進200萬

國銀西進／立院點出大陸分行兩大問題　籌資能力差、存款餘額低

宏碁電競筆電稱霸巴西　2018年勇奪市佔龍頭

國銀西進／深圳成關鍵之地　4家台資銀行爭先恐後搶進駐

國銀西進／大陸分行去年獲利衰退12%　金管會指兩大原因

國銀西進／13家國銀赴陸設29家分子行　中信、合庫分行最多

台積電配息改季配　金管會主委提醒投資人兩件事

基富通全民退休投資平台　選出三家投信規劃基金

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

製造業因「急單」擬闖關放寬七休一　14種行業近142萬勞工恐受影響

吵夠沒？經濟部再澄清假新聞　說台灣真不缺電

科技公司「轉型」賣福袋　祭出房子大獎30天賺進200萬

國銀西進／立院點出大陸分行兩大問題　籌資能力差、存款餘額低

宏碁電競筆電稱霸巴西　2018年勇奪市佔龍頭

國銀西進／深圳成關鍵之地　4家台資銀行爭先恐後搶進駐

國銀西進／大陸分行去年獲利衰退12%　金管會指兩大原因

國銀西進／13家國銀赴陸設29家分子行　中信、合庫分行最多

台積電配息改季配　金管會主委提醒投資人兩件事

基富通全民退休投資平台　選出三家投信規劃基金

製造業因「急單」擬闖關放寬七休一　14種行業近142萬勞工恐受影響

華聞快遞／第27屆廣州旅展21日廣交會展館登場　海內外1042家企業參展

喵小偷見大帳篷雪中爬行「鑽縫入侵」　背後真相惹哭10萬網

國民黨立委初選提名　確定不採「二分之一條款」

綠捷機廠用地移設滲眉埤　陳文德：以利綠捷工程順利進行

吳鳳科大柴林腳基金會　落實長照擴大服務量能　

《一吻定情》藏《少女時代》彩蛋！大咖「回娘家」網驚：這是他？

台中BMW哥打瞌睡停路中央　一見酒測狂叫「葛葛」下跪求饒

宜市新打卡亮點　鐵路高架橋墩變美了

謝盈萱甩媽寶男　39歲不婚主義「自己搭Uber看醫生」

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

財經熱門新聞

高薪族是你嗎？4行業每月總薪資..

你達標了嗎？去年12月薪資4...

人民幣波動大　七成民眾無存款

發票烏龍　中獎發票200元領不..

夾娃娃店泡沫破滅！　月利潤1萬..

超強大「無痛存錢懶人包」　6種..

上班打卡落伍了　一銀改刷臉

郵局不能領200元了！中獎發票..

精準醫療指數今年來漲16%

發票中獎　兌換通路全都露

無腦回饋最吸睛　2018年國人..

台積電省過頭　連擦無塵布都計較

國際景氣趨緩加上國內成長動能減..

新南向政策失靈　國銀獲利衰退

更多熱門

相關新聞

國銀西進／深圳成關鍵之地　4家台資銀行爭先恐後搶進駐

深圳是大陸改革開放後第一個批准設立的經濟特區，GDP已突破2.4兆人民幣，多家台資銀行看準市場，紛紛搶進深圳設立據點，包括華南、玉山、國泰世華、北富銀都已在當地設立據點。

國銀西進／大陸分行去年獲利衰退12%　金管會指兩大原因

小英稱競選連任　《環時》：有分裂言行將會反制

學者警告：東南亞國家早晚淪陷非洲豬瘟

越南淪陷非洲豬瘟！20日起帶肉品入境罰20萬

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

五熊原來很有料！

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面